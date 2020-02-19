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Kırkağaç depremi | Kuzular depremden önce çılgına döndü

Kırkağaç'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden hemen önce, ağılda tutulan kuzuların huysuzluğu kameralara yansıdı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 18:17
Kırkağaç depremi | Kuzular depremden önce çılgına döndü

Kırkağaç depremi | Kuzular depremden önce çılgına döndü



Deprem öncesi hayvan davranışları bilimsel olarak incelenirken, dün Manisa'da meydana gelen depremden hemen önce ağılda kuzuların çılgına dönmesi dikkat çekti. Kuzular ağıldan çıkarılırken meydana gelen depremde ise binada hasar meydana geldi.


 


Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde hayvancılık yapan bir vatandaş, akşam saatlerinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem anını cep telefonuyla kaydetti. Kuzularının panik halinde hareket ederek yüksek ses çıkarmasına anlam veremeyen vatandaş, telefonuyla ahırda video çekerken deprem anını kayda aldı.


Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi’nde saat 19.09'da meydana gelen 5.2'lik deprem büyük paniğe yol açtı.

Karakurt Mahallesi’nde hayvancılıkla geçimini sağlayan İbrahim Güngör, deprem öncesi ahırda kuzularının panik halinde hareket ettiklerini fark etti. Hemen cep telefonunu çıkarıp panik halinde ses çıkaran kuzularını çeken İbrahim Güngör, çok kısa bir süre sonra depremi yaşadı. Depremle birlikte büyük korku yaşayan İbrahim Güngör, hemen kuzularını ahırdan çıkardı.

Deprem sonrası konuşan İbrahim Güngör, "Akşam üzeri kuzuları yayladan getirmiştim. Kuzuları annelerinin yanına salacaktım. Deprem oldu çok korktuk. Bizim çocuklar da bağırdılar deprem oluyor diye. Ben önce bir şey anlamadım ama çok kötü bir deprem oldu. Allah daha beterinden korusun" dedi.

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