Kırklareli Edirne yolu 4 vali değiştirdi, 9 yıldır bitmedi

4 vali değiştiren yol, 9 yıldır bitirilmeyi bekliyor

Trakya'da bölgenin en önemli karayolu ulaşım hatlarından biri olarak görülen Kırklareli - Edirne arasındaki duble yol 7 yıldır tamamlanamadı.

AKP'li siyasilerin her fırsatta öğünerek reklamını yaptığı duble yollar konusunda Trakya'nın yüzü bir türlü gülmedi. Trakya karayolu ağı içerisinde yer alan çok sayıda yol yapımında ihalesi yapılan köprü ve menfez geçişleri tarım alanları ekime kapatılarak bitirilirken yolların çoğu yarım kaldı. Trakya'nın iki büyük ilini bağlayacak olan yol son olarak 2021 yılında tamamlanma sözü ile inşaat çalışmaları hızlanmıştı.

Kırklareli ile Edirne arasında 2009 yılında projelendirilen ve ilk kez 2013 yılında ihalesi yapılan Edirne Bölünmüş yol projesi adeta yılan hikayesine döndü. Yol projesi yüzünden yıllardır ekilmeyen tarım arazileri, bölgedeki ekonomik kaybı derinleştirirken vatandaşlar da tepkili.

Projenin başladığı günden itibaren Kırklareli'de 4 vali değiştirdiğini belirten vatandaşlar "Yol için kamulaştırılan binlerce hektar tarım alanı ekilemez durumda. Siyasi torpili ağır basan şehirler, ilçeler kasabalar duble yola kavuşurken, bize üvey evlat muamelesi yapılıyor. Tekirdağ Hayrabolu bölünmüş yolu gibi burası da seçimden önce 5-10 kilometresi için açılış töreni düzenleniyor, sonrası unutuluyor. 9 yıldır devam eden yolun toplam uzunluğu önce 47 KM olarak ilan edildi, daha sonra buraya gelen AKP'li vekiller yol uzunluğunu 60 KM olarak düzelttiler. Kim doğru söylüyor belli değil" diyerek dert yandı.

ESNAF SİTEM EDİYOR

Kırklareli'nin Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşı turistlerden yıllardır yol olmadığı için yararlanamadığını söyleyen Kırklareli esnafı "Şehrimize yeni atanan her vali gelir gelmez bölünmüş yolun açılış sözünü vererek göreve başlıyor, tayini çıkıp giderken adını bile anmıyorlar. 9 yılda zar zor 40'si tamamlanan yolun ödenem yokluğundan inşaatının yeniden durduğu söyleniyor. Vatanadaş olarak kamu yatırımlarına siyasi yorum yapmıyoruz. Ancak 9 yılda 60 KM yolu bitiremeyenler bizden oy istemeye gelmesin" diyerek tepkisini dile getirdi.

