Kırklareli'nde Kesimoğlu yine iddialı geliyor

2014 yılından bu yana Kırklareli Belediye Başkanı olarak görevini başarıyla sürdüren Mehmet Siyam Kesimoğlu bir kez daha Kırklareli halkına hizmet için kolları sıvadı ve 31 Mart’a iddialı giriyor.

Haber: KEMAL KAÇMAZ

Bugüne kadar yaptıkları ile Kırklareli’nde 7’den 70’in gönlünü kazanan yeniden Kırklareli Belediye Başkan adayı olan Mehmet Siyam Kesimoğlu, gittiği halk buluşmalarında karşılaştığı sevgi seli ile beraber adeta rakiplerine karşı gövde gösterisinde bulunuyor.

ÖĞRENCİ VE EMEKLİLERE ÖZEL PROĴE, ESNAFA TAM DESTEK

Kesimoğlu, projelerini duyurmaya başladıkça vatandaşlardan destekte artmaya başladı. İktidarın yarattığı ekonomik krizden etkilenen ve mağdur olan halkıma uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet vermek üzere 4 tesis sözü veriyorum diyen Kesimoğlu, bunlardan ilkinin su arıtma tesislerinin bahçesinde planladıkları 16 odalı konaklamalı piknik alanı projesi olduğunu duyurdu. Mehmet Kesimoğlu, ayrıca Karahıdır korusu içerisinde ayrı bir tesis açılacağını, kapalı pazar yerinde bulunan dükkanlarından biri ile vilayet meydanında bulunan eski Scala Cafe’yi de tesislendirerek, bölgede bulunan öğrenci ve emeklilere özel uygun fiyatlı yemekler çıkaran bir hizmet tesisine dönüştüreceklerini belirtirken, bu tesislerin ürün tedariğinin tamamen yerli esnaftan karşılanarak esnafada tam destek verdiklerini vurguladı. Mevcut iktidar tarafından unutulan öğrenciler için 2 yeni gençlik merkezi açılacağını da duyuran Kırklareli Belediye Başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sınav dönemlerinde bu merkezlerin 24 saat ücretsiz yiyecek ve içecek hizmeti sunacağını kaydetti.

EMEKLİLERE BİR PİYANGO DAHA VURDU

Kırklareli nüfusunun yüzde 27,5’inin emeklilerden oluştuğunu ifade eden Kesimoğlu, iktidarın adeta yok saydığı ve ölüme terk ettiği tam 18.114 emekliye bir nefes olabilmek için, “Emekli Kart” projesi ile belediye bütçesinin yüzde 2,5’ini oluşturan 35 Milyon TL’yi bir defaya mahsus emeklilere dağıtacakları müjdesini verdi. Mehmet Kesimoğlu, emeklilerin emekli kartlarına yüklenecek paranın nakden ve defaten ödeneceğinin altını çizerken, hem market alışverişlerinde hemde belediyenin sosyal tesislerinde ekstra indirimli olarak düzenleneceğini bildirdi.

“YENİLENMEMİŞ 1 METREKARE YOL KALMAYACAK”

Boş vaatler vermiyoruz diyen Siyam Kesimoğlu; “Titizlikle çalıştık, maliyet analizlerimizi tamamladık, uzmanlığımızı ve kararlılığımızı ortaya koyduk ve hammadde üretim kapasitemizi 5 katına çıkardık. Böylelikle maliyeti yüzde 30 azaltarak, 2029 yılına kadar Kırklareli’nde yenilenmemiş 1 metrekare yol bırakmayacağız” diyerek vatandaşlardan tam not aldı.

“HEMŞERİLERİM BİR ALLAH RAZI OLSUN DESİN YETER”

“Burada doğdum, burada büyüdüm,burada mesleğimi seçtim, eğitimimi aldım geri döndüm ve o günden beri buraya hizmet ediyorum işte ben, Mehmet Siyam Kesimoğlu” diyerek kendini özetleyen Mehmet Siyam Kesimoğlu; “2014 senesinde ilk aday olduğumda 3 dönem görev yapmak istediğimi söylemiştim, şimdi geldik üçüncü dönemime. Bu dönemimin sonunda şöyle bir Kırklareli hayal ediyorum, tüm altyapı problemleri çözülmüş, yollarında ve girilen her hanesindeki su ve atıksu hatları eksiksiz çalışan,kent merkezinde sıkışıp kalmış ve bitişik nizamla daralmış imar uygulamalarından sonra kentin dışında yepyeni geniş, ayrık nizamlı imar alanları oluşturulmuş, emeklisine, üniversite öğrencisine daha yoğun maddi destekle sahip çıkan, esnafın rahatça iş yapabildiği, cumhuriyetçi ve aydınlık yüzlü derneklerle vakıfların halk ve yerel yönetimlerle çok sıkı işbirliği kurduğu, içerisinde sanat üretilen, tam anlamıyla bir “Mutlu İnsanlar Kenti” bırakarak görevimi tamamlamak istiyorum. Şu üç dönemi de tamamlayıp arkamdan giderken, “ya Kırklareli toprakları ve Türkiye’nin en köklü partisi, Atatürk’ün partisi bir evlat yetiştirdi adı da Mehmet Siyam Kesimoğlu, sağolsun bu adam kentimize bir çok yenilik getirdi, altyapımızı tamamladı, halkın ihtiyaçlarına cevap verdi, bizim çocuklarımıza eğitim imkanı verdi” desinler, şöyle ağız dolusu bir Allah razı olsun desinler, yalnız ve yalnız bunu istiyorum inanın” diyerek hemşerilerine samimi duygularla seslendi.

VATANDAŞLAR: “KESİMOĞLU‘NU YENİDEN BAŞKAN YAPACAĞIZ”

Seçimlere sayılı günler kala halkın arasında bulunan Araştırmacı Gazeteci Kemal Kaçmaz sahanın nabzını tutmaya devam ediyor.

Vatandaşlar, “Kesimoğlu başkanımız bizim içimizden biri, her zaman yanımızda oldu ve Kırklareli’mizi hakettiği yere getirmek için canla başla mücadele ettiğini görüyoruz ve yeni projeleri ile Kırklareli’nde tarih yazacağını biliyoruz. Mutlu İnsanlar Kenti sloganı ile özgürce, birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığımız bir kente mutlulukla ve umutla bakmanın yolunu bizlere açtı. Atatürkçü duruşunun yanı sıra aydın, bilgili ve yöneticilik tecrübesi ile birlikte başkanımızla aramızda gönül bağı oluştu.

“YAPARSA MEHMET BAŞKAN YAPAR”

İlimizde yapılması gereken ne hizmet varsa hemen gündemine alıyor. Sıkı takipçisiyiz. Makam kapısı her zaman halkına açık. Partili partisiz ayrımı yapmıyor. Herkesi kucaklıyor, dertlerine sıkıntılarına her konuda yardımcı oluyor. Ayrıca birşey daha belirtmek istiyoruz, sosyal belediyecilik CHP’nin işidir. 31 Mart’ta değerli başkanımız MEHMET SİYAM KESİMOĞLU tekrar koltuğuna oturarak çok büyük hizmetler yapmaya devam edecektir. Desteğimiz başkanımıza sonsuzdur. Çünkü yaparsa Mehmet Başkan yapar. İnşallah Kırklareli’nin geleceğini ilgilendiren 31 Mart gecesini Başkanımız Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun halkın ezici çoğunluğunun desteği ile birlikte hep beraber büyük bir coşku ile kutlamak için şimdiden dört gözle bekliyoruz.” dediler.