

Kırklareli Valisi Birol Ekici | Tek bir kuruşu israf ettirmem

Kemal Kaçmaz/KIRKLARELİ

Göreve başlamasının ardından Kırklareli'nin tüm ilçe ve beldelerini ziyaret eden Vali Birol Ekici, Özel İdare bütçesi ile devam eden yatırımların takipçisi olacağını söyledi.

Kırklareli'nin Türkiye'nin en batısında huzurun simgesi olduğunu belirten Vali Ekici, iyigunler.net muhabiri Kemal Kaçmaz'a önemli açıklamalarda bulundu. Vali Birol Ekici 2022 - 2023 Özel İdare yatırım bütçesinin 200 milyon lira olduğunu belirterek "Halen devam eden çok sayıda alt yapı yatırımını yerinde takip ediyoruz. Gecikmelere toleransımız yok. İl merkezi başta olmak üzere, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Vize, Pehlivanköy ve Pınarhisar'da alt yapı, ulaştırma ve diğer yatırımları hızlandırdık. 2022 yılı için planlanan 500 KM'lik yol ve bağlantı yatırımlarını yerinde denetliyor ve takip ediyoruz" dedi.

Mahalle ve köylerin içme suyu ihtiyaçları ve güneş paneli talebinin karşılanmasına önem verdiklerini belirten Vali Ekici çok sayıda köyde sondaj çalışması ile isale su hattı inşaatı ve ilave su kaynakları arama çalışmasının da devam ettiğini açıkladı.

Kırklareli'nin, Türkiye'nin en temiz çevre ve tabii güzelliklerine sahip olduğunu belirten Vali Ekici arkadaşımız Kemal Kaçmaz'a şu açıklamalarda bulundu;

"Köylerimizin tamamına kanalizasyon çalışmasına aldık. Bazı köylerde vatandaşlarımızdan gelen doğal arıtma talebi, halkımızın tabiatı koruma bilincinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Kırklareli'nin doğal güzelliğinin korunarak ülke turizminden daha fazla pay almasını istiyoruz. Bu arada Babaeski'de yapımı devam eden Kültür Merkezi'ni de en kısa sürede hizmete alacağız. Çok sayıda sulama göletini

KAMUNUN TEK BİR KURUŞUNU İSRAF ETTİRMEM

Kamu yatırımlarında bu sene Özel İdare bütçemiz 200 milyon liradır. Bu para halkımızın hizmetinde kullanılacaktır. Bir kuruşun dahi israf edilmesine asla müsaade etmeyeceğim, tasarrufa bağlı kalacağız, her bir köyümüze sınır hizmet yapılacaktır. Suzsuz köy kalmayacak, okulu olmayan köyümüz kalmayacaktır. Bu arada eski okullarımızı hızla yeniliyoruz. Köy yolları kullanılacak şekilde asfaltlanacaktır yeni sağlık ocakları hizmete sokacağız Babaeski de yapımı devam eden kültür merkezi de hizmete girecektir bunun gibi pek çok projeleri de hayata geçireceğiz."

