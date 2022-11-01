Kırklareli Valisi Birol Ekici | Tek bir kuruşu israf ettirmem
Kemal Kaçmaz/KIRKLARELİ
Göreve başlamasının ardından Kırklareli'nin tüm ilçe ve beldelerini ziyaret eden Vali Birol Ekici, Özel İdare bütçesi ile devam eden yatırımların takipçisi olacağını söyledi.
Mahalle ve köylerin içme suyu ihtiyaçları ve güneş paneli talebinin karşılanmasına önem verdiklerini belirten Vali Ekici çok sayıda köyde sondaj çalışması ile isale su hattı inşaatı ve ilave su kaynakları arama çalışmasının da devam ettiğini açıkladı.
Kırklareli'nin, Türkiye'nin en temiz çevre ve tabii güzelliklerine sahip olduğunu belirten Vali Ekici arkadaşımız Kemal Kaçmaz'a şu açıklamalarda bulundu;
"Köylerimizin tamamına kanalizasyon çalışmasına aldık. Bazı köylerde vatandaşlarımızdan gelen doğal arıtma talebi, halkımızın tabiatı koruma bilincinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Kırklareli'nin doğal güzelliğinin korunarak ülke turizminden daha fazla pay almasını istiyoruz. Bu arada Babaeski'de yapımı devam eden Kültür Merkezi'ni de en kısa sürede hizmete alacağız. Çok sayıda sulama göletini
KAMUNUN TEK BİR KURUŞUNU İSRAF ETTİRMEM
Kamu yatırımlarında bu sene Özel İdare bütçemiz 200 milyon liradır. Bu para halkımızın hizmetinde kullanılacaktır. Bir kuruşun dahi israf edilmesine asla müsaade etmeyeceğim, tasarrufa bağlı kalacağız, her bir köyümüze sınır hizmet yapılacaktır. Suzsuz köy kalmayacak, okulu olmayan köyümüz kalmayacaktır. Bu arada eski okullarımızı hızla yeniliyoruz. Köy yolları kullanılacak şekilde asfaltlanacaktır yeni sağlık ocakları hizmete sokacağız Babaeski de yapımı devam eden kültür merkezi de hizmete girecektir bunun gibi pek çok projeleri de hayata geçireceğiz."