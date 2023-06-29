Kişisel verilerimiz 100 liraya satışa çıkarıldı



Bir internet sitesinde telefon numarası, adres ve aile bilgilerine ücretsiz olarak tapu, hastane, eğitim ve plaka bilgilerine ise 100 TL karşılığında ulaşılabildiği ortaya çıktı. Yetkililer e-devlet üzerinden sızıntı olmadığını söylese de, açık bilgilere erişim sağlayan siteye binlerce kişinin üye olduğu belirlendi.

Türkiye'de kişisel verilerin internet ortamından erişilebilir olmasına yönelik skandallara bir yenisi daha eklendi. Milyonlarca yurttaşın kişisel verileri internette yayınlanmaya devam ediyor. Bir internet sitesinde Türkiye'de ikamet eden herkesin kişisel bilgisinin yayınlandığı ortaya çıktı. Üstelik sitede 'ücretli' ve 'ücretsiz üyelik' seçeneği bulunuyor.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, geçen haftalarda ortaya çıkan skandalın ardından, şimdi de bir başka internet sitesinde yurttaşların kişisel bilgilerine ulaşılabiliyor. Bu sitede de ücretsiz olarak kimlik numarası, adres, aile, sülale bilgileri ve cep telefonu numarasına ulaşılabiliyor.

AYLIK 200 TL İLE BİLGİ ELDE EDİLİYOR

Sadece haftalık 100 ve aylık 200 TL ücret ödeyerek daha fazla bilgi de elde edilebiliyor. Ücretli üyelik ile "tıbbi sorgu" adı altında aşı, ilaç muayene ve sigorta bilgilerine erişilebiliyor.

Eğitim bölümünde ise istenilen kişinin vesikalık fotoğrafları ile üniversite kayıtlarına ulaşılabiliyor. Bir başka bölümde ise medeni hal, ölüm, vergi, işyeri, plaka ve tapu bilgilerine de erişim sağlanabiliyor.

YAKLAŞIK 4 MİLYON SORGULAMA YAPILDI

"NERELERE KOPYALANDIĞINI BİLEMEYİZ"

Sitede yer alan bilgilere göre, platformun tam 12 bin 654 kayıtlı kullanıcısı var ve 621 kişi de ücretli üye. Edinilen bilgilere göre, söz konusu site mayıs ayında açıldı. Sitede bugüne kadar tam 3 milyon 981 bin 600 sorgulama yapıldığı da kaydedildi.

İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi kurucusu avukat Gökhan Ahi, ‘sorunun ulusal güvenlik meselesi haline de geldiğini’ söyledi. Ahi, şu ifadeleri kullandı:

"Ortada çok ciddi bir sızma, sızdırma veya sızmaya göz yumma eylemleri olduğunu düşünüyorum. Bireylerin hassas verilerinin dahi sızması, veri ihlalinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Her ne kadar yurttaşların kişisel veriler ile ilgili hakları Anayasa, Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ile korunuyor olsa da, bu ihlaller sonucunda artık hiçbir yasa hükmü yurttaşları korumaya yardımcı olamaz. Zira bu verilerin ne kadar çoğaltıldığını ve nerelere kopyalandığını bilemeyiz."

"SORUŞTURMA BAŞLATILMASI GEREKİYOR"

"Sızma eylemini gerçekleştirenlerin örgütlü olduğunu düşünüyorum" diyen Ahi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca, konuyla ilgili kamu görevlilerinin bu konuda kasti veya ihmali davranışları söz konusu olduğundan sorumlu olabilecek kim varsa derhal hakkında soruşturma başlatılması gerekiyor. Zaten, kamu personeli için cezalar daha da ağırdır. Çünkü böyle bir sızdırma eylemi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması bakımından suç olduğu gibi çok ciddi bir ‘ulusal güvenlik’ zaafiyetine de sebep olmuştur. Elbette bu tür sitelerin/sunucuların derhal erişime engellenmesi de düşünülebilir, ancak sadece Türkiye’den erişim kısıtlanacağı için işe yaramayacaktır.



"İSTİHBARAT TEŞKİLATI DA HAREKETE GEÇMELİDİR"

Yapılması gereken sunuculara erişip, ulusal güvenlik ihlali gerekçesiyle kişisel veri içeriklerini de yok etmek gerekecektir. Yargısal mekanizma dışında istihbarat teşkilatı da harekete geçmelidir. Kişisel verileri açığa çıkan yurttaşlar, doğrudan suçtan zarar gören olduğu için suç duyurusunda bulunabilirler. Ancak asıl meselemiz, etkin bir soruşturma yapılıp yapılmayacağı. Çünkü uzun bir süredir özellikle kamu alanında cezasızlık kültürü yaygınlaşmış durumda. Kişisel verileri ihlal edilenlerin duyurusunda bulunma hakkının yanı sıra sorumlu idarelere tazminat davası açma hakları da vardır."

İLK SKANDAL DEĞİL

Geçen haftalarda bir internet sitesinde ülkede yaşayan herkesin bazı özel bilgilerini açıktan paylaşması gündem olmuştu. Bu sitede de isim ve soy isim, açık adres, telefon numarası ve banka hesap bilgileri gibi kişisel veriler yer alıyordu. Ücret ödeyerek üye olanlar ise kişilerin tapu veya birtakım finansal bilgileri gibi başka özel bilgilerine de ulaşabiliyordu. Sitenin binlerce kullanıcısının olduğu da öğrenilmişti. Gündem olan bu skandalın açığa çıkmasının ardından iktidar ve kamu kuruluşlarından bugüne dek herhangi bir açıklama gelmedi.