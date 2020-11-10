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Kısıtlamalar başlıyor, 65 yaş üstü için düzenleme 

Koronavirüsle mücadelede yeni önlemler alınırken 3 ay önce kademeli olarak askıya alınan 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması büyük şehirlerde geri dönüyor.

10 Kasım 2020 Salı 23:27
Kısıtlamalar başlıyor, 65 yaş üstü için düzenleme 

Kısıtlamalar başlıyor, 65 yaş üstü için düzenleme 

Pandemi ile mücadelede Türkiye büyük şehirler başta olmak üzere yeni kısıtlamalara gidiyor. Daha önce Ankara'da 65 yaş üstü vatandaşlar için alınan sokağa çıkma kısıtlaması İstanbul'da da başlıyor. 
Son günlerde covid-19 testlerinde hızla artan pozitif sayısını dikkate alınan yetkililer kısıtlamaların öncelikle, koronvarisün en çok görülen şehirlerde başlayacağını ifade ediyor. İstanbul'da uygulamaya konulan kısıtlama konusunda valilikten açıklama geldi.

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 10.11.2020 Salı günü saat: 19:00 Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplanmıştır. Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda birçok tedbirkararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bilindiği üzere dünyada halen Covid­19 salgını ve vaka artışları devam etmekte olup özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı görülmektedir.

Ülkemizde içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

Bu bağlamda; Koronavirüs (Covid­19) hastalığının solunum yolundan damlacık suretiyle yayılması, cisim yüzeylerinden el teması vb. yollarla bulaşabilmesi dikkate alınarak insanların çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttırdığı değerlendirilerek; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10.06.2020 tarihli ve 56 no’lu kararında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00­20:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti, salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00­16:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa
çıkmasının kısıtlanmasına, 10:00­16:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan,
- Kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlileri,- İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına,

Kararın uygulamasına 12.11.2020 Perşembe gününden itibaren başlanmasına, Kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetgösterilerek, kararın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Karar verilmiştir.

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KoronavirüsKısıtlama
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