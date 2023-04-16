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Kız çocuğunun üzerine kızarmış patetes attılar

Vicdansızlığın böylesi görülmedi. Dilendiği tahmin edilen küçük bir kız çocuğunun üstüne kızarmış patates fırlatan ve konuşmasından yabancı olduğu tahmin edilen şahsa tepki yağıyor.

16 Nisan 2023 Pazar 22:31
Kız çocuğunun üzerine kızarmış patetes attılar

Kız çocuğunun üzerine kızarmış patetes attılar

Sosyal medyada nerede ve ne zaman çekildiği henüz bilinmeyen bir videoya tepkiler yağıyor. Dilendiği tahmin edilen çocuğun üstüne kızarmış patates atan vicdansız şahsa tepki yağıyor.

Sosyal medyada dün dolaşıma giren video kamuoyununda büyük tepki çekti. Nerede ve ne zaman çekildiği belli olmayan videda yerde oturan bir kız çocuğunun üzerine patates kızartması fırlatılıyor. Videoda yazan skandal ifadelere tepki yağıyor.

Sosyal medyada dün akşam dolaşıma giren, küçük bir kız çocuğunun üzerine patates kızartması atılan videoya tepki yağıyor.

Nerede, ne zaman ve kim tarafından çekildiği belli olmayan videodaki bir kişi, yerde oturan küçük bir kızın üzerine patates kızartması fırlatıyor. Videonun devamında söz konusu kişi hızla olay yerinden uzaklaşırken arkada bıraktığı çocuğun serzenişi duyuluyor.

"Al bunları bugün eve erken dön"

Sosyal medya kullanıcıları çocuğun dilenci olduğunu belirtirken videoda yazan "Al bunları bugün eve erken dön" ifadeleri ise ayrı tepki çekti.

Son Güncelleme: 16.04.2023 22:41
Anahtar Kelimeler:
Kızarmış PatatesKız çocuğu
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