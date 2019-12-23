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Kız öğrenci yurdunda kedi kız öğrencileri uykusuz bıraktı

Kedi taklidi yapan bir kız öğrencinin kapıları tırmıklaması ve uzun süre kedi gibi ses çıkarması büyük paniğe neden oldu

23 Aralık 2019 Pazartesi 01:44
Kız öğrenci yurdunda kedi kız öğrencileri uykusuz bıraktı

Kız öğrenci yurdunda kedi kız öğrencileri uykusuz bıraktı



Kız öğrenci yurdunda kedi taklidi yaptığı öne sürülen bir öğrenci yüzünden polis harekete geçti, Sakarya Valiliği olayla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait kız öğrenci yurdunda bir öğrencinin gecenin ilerleyen saatlerinde kedi sesi çıkarıp, kapıları tırmaladığı iddiasıyla öğrenciler eylem yaptı. Konuyla ilgili Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'den de açıklama geldi.


Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Akova Mahallesi’nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na ait kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dün gece yurdun önünde toplandı. Bir süredir yurdun içerisinde bir öğrencinin kedi sesleri çıkarıp, kapıları tırmaladığını, kapının altından "Mır mır cadılar bayramı başlasın" yazılı notlar atıldığını iddia eden öğrenciler, yurdun önünde eylem yaptı.

"Kedi kız" lakabı taktıkları öğrencinin yaptıklarından korkan öğrenciler, kapılarını kilitleyebilmek için anahtar istedi.

Eylem sırasında bir öğrenci bayılırken olay sosyal medyada gündem oldu.

HUZUR BOZMAYA ÇALIŞAN YURTTAN BİRİ OLABİLİR

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Hendek'teki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunda yaşananlarla ilgili DHA muhabirine açıklama yaptı.

Vali Nayir, sosyal medya üzerinden kedinin kesilerek, çöpe atıldığı gibi bazı paylaşımlar yapıldığını; ancak bunun doğru olmadığını belirtti.

Nayir, "Böyle bir şey yok. Gören, duyan yok. Ortada kan, kedi ölüsü, hiçbir şey yok. Yurdun içinden birileri, biraz korkutmaya yönelik değişik sesler çıkarıp, kapıları tırmalıyormuş. Yurdun huzurunu bozmaya çalışan, yurttan birinin olduğunu tahmin ediyoruz. Onu bulmaya çalışıyoruz. Olmayan bir iddiayla yurttaki öğrencilerin huzurunu kaçırmaya çalışan birileri varsa bunun tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor" dedi.
 

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Kedi KızSakaryaHendekKız Öğrenci Yurdu
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