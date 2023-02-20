Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kızılay'da deprem yardım merkezi skandalı

Türkiye'yi vuran deprem felaketlerinde, ilk yardım ulaştırması gereken kurumun bölgedeki ilk yardım merkezinin kapısına kilit vurulduğu ortaya çıktı.

20 Şubat 2023 Pazartesi 09:10
Kızılay'da deprem yardım merkezi skandalı

Kızılay'da yardım merkezi skandalı


Adı skandallarla anılan, asırlık Türk Kızılayı'nın deprem bölgesindeki yetersizliği yeni iddiaları beraberinde getiriyor. Vatandaşın yardımlarıyla ayakta duran kurumun deprem bölgesinde ilk yardım eğitim merkezini kapattığı bazı deprem bölgelerinde ise hiç faaliyet göstermediği iddia ediliyor. 
Bir başka iddia ise sosyal medyada yayınlanan videolarla gözler önüne serildi. Halkın bağışladığı destek kolileri, iddiaya göre Fatih'te aralarında Kızılay görevlilerinin de bulundu çok sayıda Suriyeli ile birlikte özel operasyondan geçiriliyor. Halkın bağışları ile doldurulan Kızılay logolu koliler açılarak Suriyeli sığınmacılara verilecek olan, Suriyeli bir yardım derneğinin adı ve logosu yazılı kolilere dolduruluyor.

Kızılay'da skandal! Kahramanmaraş’taki ilk yardım merkezinin kapısına kilit vurulmuş
Depremde sınıfta kalan Kızılay’ın Kahramanmaraş’taki ilk yardım eğitim merkezini 2 Ocak’ta kapattığı ortaya çıktı. Bu merkezlerden Osmaniye, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman’da ise hiç yok.


Depremde sınıfta kalan Kızılay, geçen yıl şubat ayında Kahramanmaraş’ta açtığı ilk yardım eğitim merkezini depremden yaklaşık bir ay önce 2 Ocak 2023’te kapattı.


Türk Kızılayı’nın tüzüğünde kurumun asli görevleri arasında ilk yardım eğitim hizmetlerini yürütmek yer alıyor.

Tüzükte Kızılay’ın görevleri şu şekilde belirtiliyor: “Kızılay’ın barış zamanındaki uluslararası ve ulusal görevlerinden olan ilk yardım alanında ilmi yayarak, standardizasyonu sağlayarak, toplumun zarar görebilirliğini en aza indirmek amacı ile ilk yardım eğitim hizmetlerini yürütmek, ilk yardım eğitmenleri yetiştirmek için mensuplarına veya üçüncü şahıslara eğitimler vermek, her türlü araç-gereçleri ve donanımları sağlamak, gerek duyduğunda evde bakım ve hasta bakım kursları açmak, bu faaliyetleri yürütmek üzere ilgili birimleri kurmak ve geliştirmek.”

Tüzüğün Kızılay’a verdiği bu görev doğrultusunda 2005’te Sağlık Bakanlığı’ndan ilk yardım eğitim merkezi uygunluk belgesi alan Kızılay, farklı illerde ilk yardım eğitim merkezleri açıyor. 16 Şubat 2022’de ise Kızılay, Kahramanmaraş’ta Türk Kızılayı İlk Yardım Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi’ni 2 Ocak 2023’te tamamen kapattı. Depremden etkilenen Osmaniye, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman’da da ilk yardım eğitim merkezi bulunmuyor.

Anahtar Kelimeler:
KızılayDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deprem Bölgesi'nde son durum | 41 bin can kaybımız var
Deprem Bölgesi'nde son durum | 41 bin can kaybımız var
Yıllarca siyasilere seslendi dinleyen olmadı
Yıllarca siyasilere seslendi dinleyen olmadı
Deprem Bölgesi'nde son dakika | Can kaybımız 40 bini geçti
Deprem Bölgesi'nde son dakika | Can kaybımız 40 bini geçti
Diyanet'e değil uzmanına sorun | Hukuk yasak diyor
Diyanet'e değil uzmanına sorun | Hukuk yasak diyor
Hulki Cevizoğlu'nun 'Ecevit' yalanına tepki yağdı
Hulki Cevizoğlu'nun 'Ecevit' yalanına tepki yağdı
Depremzede vatandaşlara hukukçulardan önemli uyarılar
Depremzede vatandaşlara hukukçulardan önemli uyarılar
Deprem bölgesinde son durum | Can kaybı 39 bin 672'ye yükseldi
Deprem bölgesinde son durum | Can kaybı 39 bin 672'ye yükseldi
Konya'da deprem oldu | 3.0 deprem korkuttu
Konya'da deprem oldu | 3.0 deprem korkuttu
Aileleri enkaz altında can veren çocuklar için Diyanet'ten skandal fetva
Aileleri enkaz altında can veren çocuklar için Diyanet'ten skandal fetva
Tarikat yurtları depremzedelere yurtları neden açmıyor?
Tarikat yurtları depremzedelere yurtları neden açmıyor?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim