Kızılay'da Kınık'ın saltanatı bitti | Batırdı gitti



Depremzedelere çadır satmaktan çekinmeyen, vergi kaçakçılarına kurumu kullandırdığı belgelerle ortaya çıkan Kızılay başkanı Ekrem Kınık istifa etti.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından çadır ve kan satışıyla gündeme gelen, tepkilerin odağındaki Kızılay Başkanı Kerem Kınık, seçimlere 2 gün kala görevinden ayrıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gerekirken, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında AHBAP Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığını ortaya çıkardığımız haberin ardından eleştirilen Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.



Kızılay Yönetim Kurulu bugün olağanüstü toplanarak oybirliği ile genel kurula gitme kararı aldı.

Kınık, Twitter hesabındaki Kızılay Genel Başkanı ibaresini ise Kızılay gönüllüsü olarak değiştirdi.

İSTİFA SONRASI İLK PAYLAŞIM

ERDOĞAN "CİDDİ MANADA ÜZÜLDÜM" DEMİŞTİ

İstifa haberleri sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Kınık, "Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla! Bana tarafından yardım edici bir güç ver! İsra 80" ifadelerini kullandı.

Bir süredir iktidar kanadından isimlerin de eleştirdiği Kınık için son açıklama dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti.

Erdoğan, "Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Süratle bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Kızılay’ın çadır dendiği zaman en küçük bir sıkıntısı olmaması gerekirdi" demişti.

'İSTİFA EDERSEM KAOS OLUR' DEMİŞTİ

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda geçtiğimiz mart ayında savunma yapan Kınık, istifa edip etmeyeceği konusundaki sorulara “Kızılay Başkanı istifa ettiğinde tüzük gereği genel kurula gidilmesi gerekir. Kızılay'ın idari işleri durur ve kaotik bir durum oluşur” yanıtını vermişti. AHBAP Derneği'ne yapılan çadır satışına ilişkin haberinin olmadığını iddia eden Kınık, şunları söylemişti:

“Vatandaşın bağışı ile satılan bir çadır yok. Vatandaşa yönelik bir ticari satış olmamıştır olamaz. Çadır satışından benim de AHBAP Derneği başkanının da haberi yoktu. Bana sorsalardı AHBAP'a göndermeyin derdim. Haberimiz olsaydı vermezdik çünkü dünyanın pek çok yerinde çadır bakıyorduk, kendi lojistiğimizle o çadırları bölgeye götürürdük.”



NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhuriyet, Kızılay’ın deposundaki çadırları depremin ilk haftasında AHBAP Derneği’ne sattığını ortaya çıkarmıştı. Tepkilerin ardından "Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem" diyerek istifa etmeyeceğini açıklayan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, sosyal medyasından kendi fotoğrafını paylaşarak “Yarışmayan bir insanı yenemezsin” demişti.



