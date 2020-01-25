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Kızılay depremzedelere sıcak yemek dağıtımına başladı

Türk Kızılay, kurduğu mobil ve sahra mutfaklarıyla depremzede vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına başladı.

25 Ocak 2020 Cumartesi 19:55
Kızılay depremzedelere sıcak yemek dağıtımına başladı

Kızılay Depremzedelere Sıcak Yemek Dağıtımına Başladı

Depremin ilk dakikalarından itibaren alarm durumuna geçerek bölgeye ulaşan ve yardım çalışmalarına başlayan Türk Kızılay, kurduğu mobil ve sahra mutfaklarıyla depremzede vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına başladı.

Depremzede vatandaşların olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini bölgeye sevk eden Kızılay, yaklaşık 5 biner kişiye sıcak yemek dağıtımı yapabilecek kapasiteye sahip mobil mutfakları ise Erzurum, Erzincan, Muş ve Adana’dan deprem bölgesine kısa sürede ulaştırdı. Sıcak yemek üretimine başlayan Kızılay ekipleri, afetzedelerin yemek ihtiyacını da karşılamaya başladı.

Kızılay ekipleri, evleri yıkılan veya ağır hasar alan ve geceyi sokakta geçirmek durumunda kalan afetzedelere, gece boyunca da mobil ikram araçları ile sıcak çorba ve içecek dağıtımı yaptı.

Depremden psikolojik olarak da ciddi şekilde etkilenen afetzedelerin, içinde bulundukları durumdan en az hasarla kurtulabilmeleri için psikososyal destek çalışmaları başlatan Kızılay, 24 sağlık ve psikososyal destek uzmanı ile yaklaşık 2000 kişilik gönüllü desteğini de alarak bütün imkânlarını seferber etti.


Bölgedeki yardım çalışmalarını yürütmek üzere 206 afet uzmanını görevlendiren Kızılay, 33 öncü araç, 5000’er kişilik 4 mobil mutfak ve 7 ikram aracını bölgede hizmete sundu. Bölgede 2500 çadır, 5000’er kişilik 2 sahra mutfak kiti, 15.875 battaniye, 5079 yatak ve 1563 adet ısıtıcı da bölgeye ulaştırıldı.

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