Kızılay'ın çadır ticaretine tepkiler dinmiyor





Kızılay'ın çadır ticaretine tepkiler çığ gibi büyüyor. Doğrudan Kızılay ile birlikte AKP yöneticilerini de hedef alan eleştiri ve gösterilerde Kızılay'dan tek bir sorumlunun istifa etmemesi dikkat çekiyor. Daha önce ABD'ye zengin iş insanlarının parasını 'Yardım' adı altında kaçırmasına aracılık eden Kızılay yönetimi ise kendini 'Maliyetine verdik' diyerek savunurken bazı arap yardım örgütlerine Kızılay'a ait çok sayıda yardım malzemesinin verildiği ortaya çıktı.

CUMHURİYET ORTAYA ÇIKARMIŞTI

FOX TV'de, Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı 'Kızılay AHBAP'a çadır sattı' tartışmalarına ilişkin konuşan sanatçı ve dernek başkanı Haluk Levent, "15 bin 250 adet çadır aldık. 2 bin 50’si Kızılay’dan alındı. 13 bin 200 tanesi de başka firmalardan alındı. Kızılay'da 2 bin 50 tane çadır vardı. 20 bin olsa, satın alacağım. Sistemi kimse bilmiyor. AFAD da çadırları parayla, faturalı alıyor Kızılay’dan" dedi. Levent, ayrıca Kızılay'ın AHBAP'a gıda da sattığını söyledi.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkarmıştı.



Ağırel'e açıklamalarda bulunan Kızılay yetkilileri, ‘afetzedelerin barınma ihtiyacının bir an önce çözülmesi‘ için bu alışverişin yapıldığını, ‘çadır üretiminin devamını sağlamak amacıyla da ham madde bedelinin kabul edildiğini‘ bildirmişti.

AHBAP DA KABUL ETMİŞTİ

AHBAP sosyal medya hesabından, söz konusu bilgileri doğrulayan bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik" ifadelerine yer verilmişti.

YAYINA ÇIKACAĞINI DUYURMUŞTU

Levent, bu sabah saat 09.45’te FOX TV’ye konuk olacağını duyurmuştu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Levent, "Daha önceden planlamış olan bir programa katılıyorum yarın sabah. Fox TV de İlker Karagöz ile. 15 günde ne yaptık ne ettik açıklayacağım. Sorularınız olursa yarın sabah ben yayına başladığımda bu twitin altına yazabilirsiniz. Saat 09,45 te" ifadelerini kullanmıştı.

"ÇADIRLARIN 2 BİN 50’Sİ KIZILAY’DAN ALINDI"

Son olarak konuk olduğu ‘İlker Karagöz ile Çalar Saat’ programında Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı çadır skandalına ilişkin konuşan Levent, "15 bin 250 adet çadır aldık. 2 bin 50’si Kızılay’dan alındı. 13 bin 200 tanesi de başka firmalardan alındı. 28 tanesinin faturasını yayınlayacaktık zaten" dedi.

"Arkadaşlar Kızılay'ın internet sitelerinden çadır sattığını görmüşler. Sitelerde var" diyen Levent, "Ankara Eczacılar Odası da almış, biz niye almayalım? Hemen öğrendik ihracat yapılmak üzere hazırlanan 2 bin 50 çadır var. Kızılay'ın iştiraklerinin çadır sattığı piyasada biliniyor. Deprem zamanı veya değil, biliniyor" ifadelerini kullandı.

"BUYURUN AFAD YETKİLİLERİ YALANLASIN"

Levent şöyle konuştu:

* Ben o an hiçbir şey düşünemiyorum. İnsanlar ölüyor orada, dışarıda tir tir titriyorlar. Benim orada insanlara çadır getirmem lazım. Kızılay'da 2 bin 50 tane çadır vardı. 20 bin olsa satın alacağım. Ben o anda 'Kızılay oldu, toplum bize bir şey' diye düşünemem. İnsanlar ölüyor, eksi 10 derece.

KIZILAY AHBAP'A GIDA DA SATMIŞ

* Sistemi kimse bilmiyor. AFAD da çadırları parayla, faturalı alıyor Kızılay’dan. Buyurun AFAD yetkilileri yalanlasın. Eğer o yurt dışına ihraç edilecek çadırlar satılacaksa, AFAD da parayla alıyor. Orada bir muhasebe var.

AHBAP olarak Kızılay'dan gıda da satın aldıklarını söyleyen Levent, "Kızılay'dan barbunya, konserve aldık. Muhatap ben miyim? Bir dakika bile önemli. Kızılay yönetimi karar alır, parayı iade eder. Onu ben bilemem" dedi.

BAHÇELİ'NİN AHBAP'I HEDEF GÖSTERMESİ

Levent, MHP lideri Bahçeli ve partililer tarafından hedef gösterilmesine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"MHP içerisinde Devlet Bahçeli'nin önüne bir anda bir cümle geldi. MHP’nin bütün örgütleriyle görüştüm, kimsenin sorunu yok benimle. Benim siyasi partilerle alakalı bir durumum yok. Bunun hesaplaşmasını sonraya bıraktım çünkü şu anda bunları konuşacak durum yok. Çünkü biz depremde canlarla uğraşıyoruz. Siyasi politik tartışmalara girmek istemiyorum. AK Parti içinden bir yerin il başkanı bir tweet attı, sonra sildi.

Burada bir algı var bu hesaplar kendilerine alan açmak istiyorlar ve sürekli yalan söylüyorlar. Ahbap’ın devlet kurumlarıyla bir sorunu, sıkıntısı yok. Bundan birkaç gün önce sorunlar yaşamaya başladık bakanlarımızla görüştük sağ olsunlar çözdüler. Devletin kademeleriyle alışıyoruz. Benim muhalefetle de devletin kademeleriyle de eşit şekilde dayanışmam var. Ahbap politik bir kimlik değil bir yardım derneği."

"DEVLETLE BİZ NASIL YARIŞTIRILABİLİRİZ?"

AHBAP'ın sürekli olarak AFAD ile karşı karşıya getirilmesini doğru bulmadığını söyleyen Levent, "Ahbap bir arama kurtarma ekibi değil, arama kurtarma ekibine destek veriyor. Biz 4 yıldır AFAD'la işbirliği halindeyiz. Çok güzel bir şekilde organize olduk. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla irtibata geçtik. Biz her depremde bize düşen görevleri alırız. STK’lar AFAD'la işbirliği protokolü yaparlar. Devlet bir AFAD, bizler STK'yız. Devletle biz nasıl yarıştırılabiliriz? Biz ancak el ele insanların yardımına koşabiliriz" dedi.

Levent şöyle konuştu:

* Devlet yok Haluk Levent var' diye yazdılar. Hayır. Kesinlikle böyle bir şey yok. Depremde can kurtaran biz değiliz. Arama kurtarmalarda o canları kurtaran biz değiliz. Biz devletin karşısında hiçbir şey değiliz. Devlet oraya yerleşti, bizler onlarla beraber koordinasyona girdik.



* Mütevazı davranmamak gerekiyor, Ahbap bu süreçte koordineyi çok güzel idare eden, gelen yardımları çok güzel dağıtan bir dernek. Ahbap’ın devlet kurumlarıyla bir sıkıntısı yok. Zaten devletin kademeleriyle çalışıyoruz.

* Bizim bir konteynerin fiyatı 60-65 bin lira artı KDV civarı. Biz üç kurum tarafından denetleniyoruz. Devletin denetimi var, TÜRMOB var, yabancı kuruluşlar var.

Öte yandan depremin ilk anına ilişkin konuşan Levent, "Depremin ilk günü, depremin olduğu saatin 3 dk sonrası uyandırıldım. OHavaalanlarını aradım uçak yok, Sabah yola çıktım. Zor şartlarda akşama doğru Hatay'da oldum. Gittiğimde çok acılı manzarayla karşılaştım. Ses ve çığlık. Her yer çığlık sesleri. Sadece enkazdakilerin çığlığı değil, dışarıdakilerin enkazdakilere ulaşamadıkları için çığlıkları da var. Çok acı bir tabloydu" dedi.

LEVENT'TEN YAYIN SONRASI PAYLAŞIM: 'AÇIKLAMAYA ZAMAN KALMADI...'

Canlı yayının sona ermesinin ardından Haluk Levent, kişisel Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"Canlı yayın bitti. Açıklamaya zaman kalmadı" diyen Levent, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kızılay kurumunun alt iştiraki olan Kızılay Lojistik A.Ş den 30 bin adet 4 kişilik bir ailenin 3 öğünlük yemeğini karşılayan ve 1 yıl bozulmayan gıda satın aldık. Canlı yayın sonuna denk geldi. Bilginize."