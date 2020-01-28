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Kızılay tüm gücüyle yaraları sarıyor

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgede yaralar hızla sarılıyor. AFAD'ın koordinasyonunda Kızılay ekipleri vatandaşların acısını dindiriyor.

28 Ocak 2020 Salı 17:43
Kızılay tüm gücüyle yaraları sarıyor


Kızılay tüm gücüyle yaraları sarıyor

Türk Kızılayı Elazığ'da yaşanan depremin ardından yaraları sarmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda Kızılay’a verilen beslenme ve barınma temelli faaliyetlerimizi yerine getiriliyor. Kızılay ekipleri bir taraftan mobil mutfaklarımızda pişirilen yemekleri dağıtırken diğer taraftan da 24 saat ikram araçlarında çay, çorba sunumuna devam ettiler. Evlerine giremeyen vatandaşlara da çadır, battaniye, yatak ve ısıtıcı yardımları yapılıyor.

Türk Kızılay Elazığ’da depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için tüm ekipleri ve lojistik kapasitesini seferber etti. 287 afet uzmanı personel, 28 psikososyal destek ekibi ve 2000 gönüllüsüyle Kızılay, deprem bölgesindeki yardımlarına devam ediyor. Dün öğle saatleri itibariyle Elazığ’da 53.270, Malatya’da 31 bin kişiye sıcak yemek ve kahvaltı dağıtıldı. Bölgeye 2.500 çadır ulaştıran Türk Kızılay, 4 mobil mutfak ve 2 sahra mutfağı ile depremzedelerin gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşıladı.7.833 yatak, 26.576 battaniye, 5.740 ısıtıcı ve 21.352 giyim malzemesi bölgeye ulaştırıldı. 114.541 gıda paketi dağıtımı yapıldı. Ayrıca depremden etkilenen çocuklara psikososyal destek olmak amacıyla 1 mobil çocuk dostu alanı kuruldu. 37 haberleşme aracı ve 19 TIR bölgeye sevk edildi. Ayrıca ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere 1345 ünite kan afet bölgesine gönderildi.

Ulaşılmayan yer kalmadı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, deprem bölgesinde sivil toplum kuruluşları ve devletin ilgili kurumlarıyla eş güdüm içerisinde çalıştıklarını söyledi. Kınık, şöyle devam etti:


"Türk Afet Müdahale Planı çerçevesinde ana sorumluluğumuz olan beslenme alanında çalışıyoruz. Ayrıca Battaniyeler, ısıtıcılar, yataklar bu anlamda kendilerine (depremzedelere) verildi. Elazığ'da da hakeza ihtiyaç sahiplerinin tamamına barınma ihtiyaçları verildi ve verilmeye devam ediyor. Köylerde ulaşılamayan yer kalmadı. Tespitler yapıldı ve ihtiyaçlar teslim edildi. Bütün sivil toplum kuruluşlarımız, devletin ilgili kurumları ve Kızılayımızla sahada eş güdüm halinde çalışıyoruz."

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