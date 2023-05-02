Kızılay, vatandaşın milyonluk bağışını yandaşa peşkeş çekmiş





Doğal afetlerde kara gün dostu KIzılay'a çöreklenen bir avuç aymaz yöneticinin skandallar zincirine yenileri ekleniyor. Depremzedelere çadır ve yiyecek satarak kendi kategorisinde dünya skandallar tarihine geçmeyi başaran Kızılay'ın, bir vatandaşın bağışladığı milyonlarca liralık arsayı yandaşlara peşkeş çektiği iddia ediliyor. Üstelik söz konusu bedelsiz satışı haber yapan gazeteciyi de tehdit eden Kızılay'ın ayrıcalıklı müşterisi "Bedeli ağır olur" sözleri için henüz bir soruşturma dahi açılmadı.

BirGün gazetesi'nde İsmail Arı'nın haberine göre skandal peşkeş çekme olayı geçtiğimiz Mart ayının son gününde gerçekleştirildi. Turizm bölgesi Antalya'da 946 metrekare büyüklüğündeki arazinin satış bedelinin “sıfır TL” olduğu belirtildi. İşte o haberin detayları;

Her felaketin ardından halktan bağış isteyen Kızılay’ın, turizm bölgesi olan Antalya Kemer’deki milyonlarca lira değerindeki arsasını Veysel T. İsimli bir şahsa bağışladığı ortaya çıktı. Kızılay yetkilileri ise skandalı doğruladı.

BirGün gazatesinden İsmail Arı’nın haberine göre, Kızılay Antalya Kemer’deki bir arazisini 4 Ocak 2021 tarihinde Mehmet Veysel T. isimli bir şahsa bağışladı. Söz konusu işlem tapu kayıtlarına “Tamamı Türkiye Kızılay Derneği adına kayıtlı olan arsa Mehmet Veysel T.’ye bağışlandı” ifadeleriyle işlendi.

946 metrekare büyüklüğündeki arazinin satış bedelinin “sıfır TL” olduğu belirtildi.

ŞANSLI ALICI GAZETECİYİ TEHDİT ETTİ

T., Kızılay’dan “bedavaya” aldığı araziyi 30 Mart 2023 tarihinde de Nevzat ile Özgür Güven’in sahibi olduğu Kumsev Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne sattı. BirGün’ün bilgi almak için ulaştığı şirketin yetkilileri ise konuya ilişkin açıklama yapmadı. Şirketin güvenlik müdürü olduğunu belirten bir şahıs ise “Bu haberi yapmanın bir bedeli olacak” diye tehditler savurdu.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ise arazinin üzerinde şuan “Nirvana Otel’in yeni lojman binasının” yer aldığı belirtiliyor. Öte yandan Kızılay kaynakları ise tartışma yaratacak bağışı, “Bağışçısına iade edildi” şeklinde savundu.

