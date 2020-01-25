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Kızılay Yardım Malzemelerini Elazığ’a Gönderdi

Türkiye'nin doğusunu sallayan Elazığ depreminin ardından Kızılay yardım ekipleri bölgeye ulaştı. 

25 Ocak 2020 Cumartesi 10:34
Kızılay Yardım Malzemelerini Elazığ’a Gönderdi

Kızılay Yardım Malzemelerini Elazığ’a Gönderdi


Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem haberini alan Türk Kızılay, Elazığ merkez başta olmaz Erzurum, Muş, Adana, Ankara, Erzincan, Trabzon, Gaziantep ve Düzce’deki afet uzmanlarını ve yardım malzemelerini bölgeye ulaşmak üzere gönderdi.


Türk Kızılay, Elazığ’daki depremin ilk dakikalarından itibaren alarm durumuna geçti. Bölgedeki yardım çalışmalarını yürütmek üzere 113 afet uzmanını görevlendiren Kızılay, 15 öncü araç, 4 yardım aracı, 5000’er kişilik 4 mobil mutfak ve 7 ikram aracının da bulunduğu toplamda 28 aracını da gönderdi.

Depremzede vatandaşların olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini de sevk eden Kızılay, yaklaşık 5000 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapabilecek kapasiteye sahip mobil mutfakları ise Erzurum, Erzincan, Muş ve Adana’dan yola çıkardı. 2500 çadır, 5000’er kişilik 2 sahra mutfak kiti, 14.975 battaniye, 4959 yatak ve 1418 ısıtıcı da ihtiyaç sahipleri için sevk edildi.

Şube ve temsilciliklerini de teyakkuz durumuna geçiren Kızılay, afetzedeler için hazırladığı gıda ve acil yardım malzemelerini de deprem bölgesine ulaştırmak üzere tırlara yüklüyor. Bölgedeki kan ihtiyacını da karşılayan Kızılay, olası kan ihtiyacına yönelikte yeterli stokunu hazır bekletiyor.

Yukarıdaki bilgiler 02:30 itibariyle derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:
KızılayDepremElazığ
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