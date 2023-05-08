Kızılay yardımı unuttu, Konya'da provakasyona girişti



Türkiye, Kızılay'ın iç yüzüyle büyük deprem felaketi sonrası farketti. Yıllardır malıyla, yardımları ve kan desteği ile hayat verdiği tarihi Türk Kızılay'ının içini boşaltan, holdingleştirerek eşe, dosta, AKP'li il - ilçe yönetecilerinin yakınlarına peşkeş çekilen kurumun en değerli arsaları, binaları da Antalya'da olduğu gibi adeta yağmalandı. Şehirlerini istila eden yüz binlerce Suriyeli sığıntıya sesini çıkaramayan AKP yandaşı Kızılay yöneticileri, Ekrem İmamoğlu'nun Konya ziyareti öncesi halkı kışkırtan mesajlar atarak sahnede yerini aldı.

Deprem bölgesine ulaştırılması gereken yardımları bile partizanca tutumuyla iktidar yandaşlarına gönderen Kızılay'ın, bazı yöneticileri ise seçimlerden önce adeta provakatörlüğe soyundu.

(İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı'nun Erzurum'da uğradığı taşlı saldırıya tepki yağarken, Konya'da bugün düzenlenecek olan etkinlik öncesi, Kızılay yöneticilerinden çirkin paylaşımlar geldi.



İmamoğlu'nun önceki gün düzenlenen Erzurum mitingine bozkurt işareti yapan kişilerce taşlı saldırı düzenlendi. Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin henüz bir gözaltı bilgisi paylaşılmadı.

KIZILAY YÖNETİCİLERİNDEN TEHLİKELİ PAYLAŞIMLAR

Skandal olay gündemdeki yerini korurken; İmamoğlu'nun bugün yapacağı Konya mitingi öncesinde Konya'da Kızılay'ın iki yöneticisi tartışma yaratacak iki paylaşımda bulundu.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün Erzurum'daki olaylara yönelik tweet'ini alıntılayan Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, sonuna güler yüz koyduğu mesajında "Memlekette Hac dönemi erken başlamış" paylaşımında bulunarak, "Yarın Konya'da Herşey çok güzel olacak desene bekliyoruz" mesajını yazdı.

Kızılay Selçuklu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Dağlı da, Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesinde "Şeytan taşlamak isteyen yarın Anıt Meydanı'na gidebilir" paylaşımında bulundu.