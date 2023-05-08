Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kızılay yardımı unuttu, Konya'da provakasyona girişti

Depremzedelere çadır pazarlayan, Türk halkının kanını paraya çeviren, Ekrem Kınık'ın Kızılay'ı, Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesi halkı kışkırtan mesajlar yayınladı.

08 Mayıs 2023 Pazartesi 11:09
Kızılay yardımı unuttu, Konya'da provakasyona girişti

Kızılay yardımı unuttu, Konya'da provakasyona girişti


Türkiye, Kızılay'ın iç yüzüyle büyük deprem felaketi sonrası farketti. Yıllardır malıyla, yardımları ve kan desteği ile hayat verdiği tarihi Türk Kızılay'ının içini boşaltan, holdingleştirerek eşe, dosta, AKP'li il - ilçe yönetecilerinin yakınlarına peşkeş çekilen kurumun en değerli arsaları, binaları da Antalya'da olduğu gibi adeta yağmalandı. Şehirlerini istila eden yüz binlerce Suriyeli sığıntıya sesini çıkaramayan AKP yandaşı Kızılay yöneticileri, Ekrem İmamoğlu'nun Konya ziyareti öncesi halkı kışkırtan mesajlar atarak sahnede yerini aldı.

Deprem bölgesine ulaştırılması gereken yardımları bile partizanca tutumuyla iktidar yandaşlarına gönderen Kızılay'ın, bazı yöneticileri ise seçimlerden önce adeta provakatörlüğe soyundu. 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da uğradığı taşlı saldırıya tepki yağarken, Konya'da bugün düzenlenecek olan etkinlik öncesi, Kızılay yöneticilerinden çirkin paylaşımlar geldi.


İmamoğlu'nun önceki gün düzenlenen Erzurum mitingine bozkurt işareti yapan kişilerce taşlı saldırı düzenlendi. Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin henüz bir gözaltı bilgisi paylaşılmadı.

KIZILAY YÖNETİCİLERİNDEN TEHLİKELİ PAYLAŞIMLAR

Skandal olay gündemdeki yerini korurken; İmamoğlu'nun bugün yapacağı Konya mitingi öncesinde Konya'da Kızılay'ın iki yöneticisi tartışma yaratacak iki paylaşımda bulundu.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün Erzurum'daki olaylara yönelik tweet'ini alıntılayan Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, sonuna güler yüz koyduğu mesajında "Memlekette Hac dönemi erken başlamış" paylaşımında bulunarak, "Yarın Konya'da Herşey çok güzel olacak desene bekliyoruz" mesajını yazdı.

Kızılay Selçuklu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Dağlı da, Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesinde "Şeytan taşlamak isteyen yarın Anıt Meydanı'na gidebilir" paylaşımında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
KızılayYardımDepremKonyaProvakasyonDeprem Bölgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu'na Erzurum'da çirkin saldırı | Yaralılar var
İmamoğlu'na Erzurum'da çirkin saldırı | Yaralılar var
Magandaların doktor dövme özgürlüğüne suç duyurusu
Magandaların doktor dövme özgürlüğüne suç duyurusu
Kendini Togg'un önüne atan yurttaş | 'Çiğne beni çiğne'
Kendini Togg'un önüne atan yurttaş | 'Çiğne beni çiğne'
Türkiye Maltepe Mitingi ile umutlandı | Şölene dönüştü
Türkiye Maltepe Mitingi ile umutlandı | Şölene dönüştü
Apaydın | 5 yılda 2 milyon trafik kazasında 12 bin kaybımız var
Apaydın | 5 yılda 2 milyon trafik kazasında 12 bin kaybımız var
Cübbeli ağzını bozdu | Hoca böyle yaparsa, cemaatini siz düşünün
Cübbeli ağzını bozdu | Hoca böyle yaparsa, cemaatini siz düşünün
İsmet İnönü döneminde yapılan camiyi AKP'li belediye yıkıyor
İsmet İnönü döneminde yapılan camiyi AKP'li belediye yıkıyor
Hıdrallez Şenliği Yenikapı'da düzenlenecek
Hıdrallez Şenliği Yenikapı'da düzenlenecek
Büyük müjde ile atılan temeli bırakıp gittiler
Büyük müjde ile atılan temeli bırakıp gittiler
Doktor göçü artarak sürüyor | Hastalar doktorunu arıyor
Doktor göçü artarak sürüyor | Hastalar doktorunu arıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim