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Kızılay yönetecisinden eleştirilere küstah yanıt

İkişer, üçer, dörder, beşer maaşlı yöneticilerin hüküm sürdüğü Kızılay adeta tel tel dökülüyor. Halkın tepkilerine ise küstahça yanıtlar geliyor. 

12 Mart 2023 Pazar 22:08
Kızılay yönetecisinden eleştirilere küstah yanıt

Kızılay yönetecisinden eleştirilere küstah yanıt



Çocuklarını, gelinlerini, damatlarını Kızılay'ın çifter maaşlı personeli haline getiren Kızılay yöneticilerinin pervasızlığı halkın tepkisine neden oluyor. Kendilerine yönrelik eleştirilere sosyal medyadan küstahça cevap verme yarışına giren Kızılay yöneticileri istifa etmek yerine sosyal medya fenomenliğine soyundu. Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Ellialtı'ndan Karamollaoğlu'na skandal sözler görenleri hayrete düşürdü,

Kızılay'ı eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı, sosyal medya hesabından skandal sözlerle yanıt verdi. Ellialtı, "Bir gün kan ihtiyacı olursa olgun davranır, kendisini geri çevirmeyiz" dedi.


Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçen günlerde, AHBAP Derneği'ne çadır sattığı Cumhuriyet tarafından ortaya çıkartılan Kızılay'ı eleştirdi. Kızılay'a artık yardım yapmayacağını belirten Karamollaoğlu, "Ben bundan sonra Kızılay’a hiçbir surette ne yardım ederim ne de yardım edilmesini teşvik ederim. Bu mantığa ben güvenmem. Kan bile vermem. Hastaneye gider veririm ama oraya vermem" demişti.

Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı, sosyal medya hesabı Twitter'dan Karamollaoğlu'nu etiketliyerek skandal açıklamalarda bulundu. Ellialtı, "Karamollaoğlu epeyce yaşlı. Bir gün kan ihtiyacı olursa olgun davranır, kendisini geri çevirmeyiz. Ancak kan işini de siyasete alet etmesin" dedi.

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KızılayAhbap DerneğiAHBAPAFAD
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