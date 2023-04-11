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Kızılay yöneticileri ballı maaşla 'Huzur' bulmuş

Basına sık sık 'Maaş veya huzur hakkı almıyoruz' diyerek açıklamalar yapan Kızılay Yöneticilerinin ballı maaşları gündeme geldi.

11 Nisan 2023 Salı 07:49
Kızılay yöneticileri ballı maaşla 'Huzur' bulmuş

Kızılay yöneticileri ballı maaşla 'Huzur' bulmuş



Deprem felaketinde depremzedelere verilecek çadırları satan, vatandaşın bağışladığı kan ve onlardan elde edilen kan ürünlerini ihaleye girerek bakanlığa satan Kızılay yöneticilerinin ballı maaşlardan vaz geçmediği ortaya çıktı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde Bora Erdin imzasıyla bugün yayınlanan haberde çarpıcı detaylar yer alıyor. Depremde çadır sattığı ve kan ürünlerini devlet hastanelerine ihaleyle verdiği ortaya çıkan Kızılay’da üst yönetim, maaş veya huzur hakkı almadığını iddia ediyordu. İşin aslında öyle olmadığı belgelerle ortaya çıktı.

Kızılay’ın Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi’nin bağımsız denetçi raporunda, üst yönetim, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürün aldığı ücretle huzur hakkı ödemelerinin bir önceki yıla göre yüzde 80 arttığı belgelendi. 2021’de üst yönetime sağlanan menfaatlerinin toplam tutarı 1 milyon 629 bin 234 lira iken bu oran 2022’de 2 milyon 942 bin 850 lira oldu. 


Denetim raporunda kurumda altı kişinin istihdam edildiği bilgisi de yer alıyor. Şirkette personel gideri ise bir yıllık 4 milyon 628 bin 45 lira olarak hesaplandı. Böylece kişi başı personel maliyetinin yıllık 771 bin 340 lira, aylık yaklaşık 65 bin lira olduğu ortaya çıktı.

PARAYI DÖVİZE BAĞLADILAR

Dolardaki artışı engelleyebilmek için şirketlere döviz sattırma baskısı yapılırken Kızılay geçtiğimiz yıl parasını dövize bağladı. Fon riski yedi üzerinden beş olan Ziraat Portföy Katılım Fonu döviz hesabında Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ’ nin 6 milyon 934 bin 747 lirası bulunuyor. Şirketin tercih ettiği bir diğer yatırım aracını ise Ziraat Kısa Vadeli Kira Sert Katılım Fonu. Döviz fonuna göre 7 üzerinden 2 oranında riskli olduğu hesaplanan yatırım aracı anlık nakit ihtiyacı duyan şirketler tarafından tercih ediliyor. Kızılay fona 2021’de 3 milyon 909 bin 234 lirasını bağlamıştı. Kızılay faiz ge

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Anahtar Kelimeler:
KızılayDeprem
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