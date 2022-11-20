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Kızılelma hangardan çıktı, ilk taksi testini geçti

Türkiye'nin kendi imkanları ile geliştirdiği, Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirilen ilk insansız savaş uçağı Kızıelma hangardan nihayet çıktı.

20 Kasım 2022 Pazar 22:12
Kızılelma hangardan çıktı, ilk taksi testini geçti

Kızılelma hangardan çıktı, ilk taksi testini geçti

Baykar'ın ulusal imkanlarla geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma, hangarından çıkarak ilk pist ve taksi testlerine tabi tutuldu.

Türk havacılık tarihi açısından kayıtlara geçecek testlerden ilk görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Türk mühendis ve bilim insanları ile, çok sayıda alt yüklenici kuruluşun destek verdiği Kızılelma'nın test görüntüleri, Irak ve Suriye'ye yönelik operasyonların devam ettiği bir sürede denk gelmesi dikkat çekti.


Türk havacılığına özel sektörün en önemli katkılarından biri olarak TSK envanderine giriş sürecine resmen başlayan Kızılelma geleceğin savaş uçaklarından biri olarak görülüyor. Kızılelma'nın bir önceki versiyonu AKINCI TİHA, ilk kez sınır ötesi operasyonlarda boy gösterirken, Baykar yeni nesil aracın ilk uçuşunu 2023 olarak duyurmuştu.
 

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