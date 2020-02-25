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Kocaeli'nde yunus balıklarına silahlı saldırı

Sahilde çocukların sevgilisi yunus balıklarına silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz alçak magandalar 3 yunus balığını katletti.

25 Şubat 2020 Salı 11:37
Kocaeli'nde yunus balıklarına silahlı saldırı

Kocaeli'nde yunus balıklarına silahlı saldırı


Denizlerin en sevimli canlıları olarak bilinen yunus balıkları, Türk sahillerinde kimliği belirsiz alçakların silahlı saldırısının hedefi haline geliyo. Son olarak Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sahile vuran 3 yunusun silahla defalarca vurulduğu ortaya çıktı. Yunuslar karaya vurunca kurşun izlerini görenler duruma sert tepki gösterdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere ise vatandaşlar saldırgan magandaları sert bir dille eleştirdi. Polis silahlı saldırıyı gerçekleştiren cani magandaları arıyor.

Olay, Sakarya'nın Kocaali ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önceki gün sahilde yürüyüşe çıkan bir kişi, bir yunusun karaya vurduğunu gördü.

Yunusun yanına giden kişi hayvanın vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiğini gördü.

Cep telefonu kamerasıyla karaya vuran yunusu kaydeden kişi iki yunusun daha aynı şekilde öldürüldüğünü belirterek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Öte yandan kimliği belirsiz kişi ya kişiler tarafından vurulan yunusların yüzgeçlerinin ve kuyruklarının da kesilerek zarar verildiği görüldü.

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KocaeliSakaryaYunus SaldırıSilahlı Saldırı
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