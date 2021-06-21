Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kocasına pısırık diyen kadına tazminat cezası

Kayseri'de, apartman aidatını ödeme meselesi yüzünden kocasına 'pısırık' dedikten sonra çıkan tartışmada birbirlerini darbeden çift, tutuksuz yargılandıkları davada 2 bin 240'ar TL para cezasına çarptırıldı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 08:12
Kocasına pısırık diyen kadına tazminat cezası

Kocasına pısırık diyen kadına tazminat cezası

Kayseri Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, işçi Y.K., apartman aidatının ödenmesi konusunda eşi A.K. ile tartıştı. İddiaya göre A.K.'nin eşine "Sesin bana mı çıkıyor, pısırık" diyerek tepki göstermesi üzerine tartışma büyüdü. Kavgaya dönen olayda Y.K., eşinin boğazını sıkarken, A.K.'de kendisini savunmaya çalıştı. Olayın ardından birbirlerinden şikayetçi olan çift hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda çift hakkında 'basit yaralama' suçundan karşılıklı 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada müşteki sanık çift hazır bulundu.

DURUŞMADA ŞİKAYETLERİNİ ÇEKTİLER

Duruşmada şikayetini geri çeken A.K., "Bina yönetimi fazla para istedi. Kocama, 'Sürekli bana mı sesin çıkıyor, pısırık' dedim. Tartıştık. Şikayetçi değilim" dedi.

Sanık Y.K. de eşinden şikayetçi olmadığını ifade ederek, "Olay günü bana 'pısırık' dedi. Bu yüzden tartıştık. Aramızda arbede oldu. Şikayetçi değilim" diye konuştu.
Mahkeme hakimi, sanık çifte, 'basit yaralama' suçundan 112 adli gün karşılığı 2 bin 240'ar TL para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
PısırıkPısırık Koca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karantina günleri unutlu | Maskeler çıkardı, sosyal mesafe kaktı
Karantina günleri unutlu | Maskeler çıkardı, sosyal mesafe kaktı
Tuzla Meydan Evler Projesinde hak sahipleri belirleniyor
Tuzla Meydan Evler Projesinde hak sahipleri belirleniyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda korkutan deprem 4.2
İstanbul Anadolu Yakası'nda korkutan deprem 4.2
Anket | Virüsten korunmak için neler yapıyoruz?
Anket | Virüsten korunmak için neler yapıyoruz?
Veyis Ateş Sezgin Baran ile canlı yayında | Ortalık karıştı
Veyis Ateş Sezgin Baran ile canlı yayında | Ortalık karıştı
Gelecek Partisi konvoyunda kaza | Genel Başkan Yardımcısı Ün yaralandı
Gelecek Partisi konvoyunda kaza | Genel Başkan Yardımcısı Ün yaralandı
HDP'ye silahlı saldırı | Katil cinayeti anlattı
HDP'ye silahlı saldırı | Katil cinayeti anlattı
Belediyelerin İşbirliğiyle Zehirsiz Kentlere Doğru
Belediyelerin İşbirliğiyle Zehirsiz Kentlere Doğru
Maganda saldırısı | Peri Bacaları'nı tahrip ettiler
Maganda saldırısı | Peri Bacaları'nı tahrip ettiler
HDP İl binasına kanlı baskın, 1 kişi hayatını kaybetti
HDP İl binasına kanlı baskın, 1 kişi hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim