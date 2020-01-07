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Kolajen nasıl elde edilir, kolajenin faydaları nedir?

Türk ve Akdeniz mutfaklarının lezzetli yemekleri, çorbaları içinde zengin şekilde yer alan kolajen, batılı uzmanların dikkatini yeni yeni çekiyor.

07 Ocak 2020 Salı 19:07
Kolajen nasıl elde edilir, kolajenin faydaları nedir?

Kolajen nasıl elde edilir, kolajenin faydaları nedir?


Bağışıklık sistemini güçlendiren, çocuklarda, gençlerde ve orta yaş grubu ile yaşlılarda çok sayıda faydalı özellikleri bulunan kolojen, sağlığın adeta gönüllü koruyucusu, virüslere hastalıklara karşı en güçlü kalkanı. Her yaştan insana, bulunduğu yaşın özelliklerine göre benzersiz faydalar sağlayan kolajen Amekiralı bilim insanı Josh Axe'nin mutfağında farklı bir tarifle karşımıza çıkıyor. 
Kolojen zengini Türk mutafağında kelle paça çorbalar, kapama ve et suyu ile yüzlerce yıldır bildiğimiz yemeklerin bir benzeri Beslenme Uzmanı Josh Axe'nin tarifi ile ilaçlardan daha etkili besin olarak gösteriliyor.

ABD'li beslenme uzmanı Josh Axe, saçları, tırnakları ve kemikleri güçlendiren kolajeni günlük 10-30 gram tüketmenin yeterli olacağını belirterek, gençlik iksiri olarak nitelendirdiği çorbanın tarifini verdi. Kolajen nedir, kolajenin sağlığa kattığı olumlu etkiler nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim.


ABD'li beslenme uzmanı doktor Josh Axe, dokuları koruyan, kozmetik ürünlerden ilaçlara kadar pek çok yerde sıklıkla karşılaşılan bir tür protein olan kolajen ile ilgili tüyolar verdi.

KOLAJEN NEDİR?

Kollajen hareket sisteminin yapı taşlarını, özellikle kemik, kıkırdak, lif ve eklemleri oluşturan protein. Bu protein birbiri üzerine sarılmış üç alfa zincirinden meydana gelir. 19 tane değişik tipi tanımlanmış olup, tip I, tip II şeklinde isimlendirilir. Bu çeşitlilik moleküler yapıdan kaynaklanmaktadır.

KOLAJEN NE İŞE YARAR?

Günlük 10-30 gram kolajen tüketilmesini öneren Axe, kolajenin saç, tırnak ve kemikleri güçlendirdiğini, metobolizmayı koruduğunu, selülitleri ve kırışıklıkları azalttığını söyledi. Uyku kalitesini iyileştiren ve kilo kontrolünü de sağlayan kolajeni doğal yollarla almanın yöntemleri ile ilgili de bilgi verdi.

KOLAJEN İÇEREN BESİNLER

Axe, güçlü ve lifli özelliği ile dokuları koruyan kolajen bakımından zengin, gençleştirici çorbanın da tarifini verdi. Çorbadan her gün ya da gün aşırı bir porsiyon tüketilmesini öneren Axe, "Zerdeçal, tarçın ve zencefil gibi baharatlar ile yiyeceklerinize kolajen takviyesinde bulunabilirsiniz. Çayınıza ya da yemeklerinize 1-2 kaşık ekleyip her gün tüketebilirsiniz. Kemik suyu protein tozu ve kemik suyu kolajen tozu da sağlıklı kıkırdak için önemli. Toz halinde satılan kolajenleri de tercih edebilirsiniz” dedi.

GENÇLEŞTİREN ÇORBA TARİFİ

Josh Axe’ın kolajen bakımından zengin sebze ve et ürünleri içeren, bizim de geleneksel muffağımızda olan “gençlik çorbası” tarifi şöyle:

“1-2 kilo büyükbaş hayvanın kemiği ya da tavuk kanadı ile bageti, havuç, kereviz, soğan, sarımsak, en sevdiğiniz otlar ve baharatlarla birlikte 18-20 bardak suyla kaynatın. Bu çorbayı 1 haftada tüketebileceğiniz gibi, dondurucuda saklayarak 3 ay muhafaza edebilirsiniz.”

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