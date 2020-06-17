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Konsere harcanmasaydı 210 bin koli dağıtılabilirdi

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı ve Poll Production tarafından düzenlenen İstanbul "Yeditepe Konserleri" sadece bütçesi ile değil aynı zamanda görüntülenme ve izlenme rakamları ile de tartışmaların odağındıa

17 Haziran 2020 Çarşamba 09:23
Konsere harcanmasaydı 210 bin koli dağıtılabilirdi

Konsere harcanmasaydı 210 bin koli dağıtılabilirdi

Toplam 60 sahne sanatçısının katıldığı ve 31 milyon 500 bin liraya mal olduğu söylenen "Yeditepe Konserleri" yapılmayıp yerine vatandaşa koli yardımı yapılsaydı 210 bin haneye erzak girerdi iddiasında bulunan iş insanı Kazım Bilgen “bu para ile Afyonkarahisar, ilçeleri ile birlikte doyabilirdi” dedi.

Beş konserin görüntülenme sayısı 71 bin 439

Her akşam saat 21.00 de yayınlanan, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı ve Poll Production tarafından düzenlenen İstanbul "Yeditepe Konserleri" sadece bütçesi ile değil aynı zamanda görüntülenme ve izlenme rakamları ile de gündemdeki yerini koruyor. 16 Haziran 2020 saat 17.00’ye kadar yayınlanan 5 konserin 71.439 görüntülenme sayısı da ayrı bir tartışma içeriği olarak gündemi meşgul ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan iş insanı Kazım Bilgen vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanmasındaki öncelik ile ilgili şunları söyledi:

Bilgen: "Ayfonkarahisar, ilçeleri ile birlikte doyabilirdi"

“Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle meclis gündemine de taşınan ‘Yeditepe Konserleri’ anlaşıldığı kadarı ile vatandaşa moral değil üzüntü vermiştir. Devletimizin gücü ve imkanları sorgulanır hale gelmiştir. Düzenlenen kampanyalarla vatandaşa Iban numarası verilerek yardım çağrısında bulunup bir de moral konserleri düzenleyip milyonlarca lira konserlere aktarmanın anlaşılır tarafını bulmaya çalışıyoruz. Bizce anlaşılır bir taraf mümkün olabilirdi. Bu konserlere verilen paralar vatandaşımızın gıda ihtiyacı karşılanmak üzere harcanmış olsaydı en azından geçici de olsa bir moral olabilirdi. İş insanları hesap yaparak hareket ederler. Ben de şöyle bir hesap yaptım. İçinde herkesçe kabul görmüş gıda markalarını baz alarak 150 TL lik bir koli hazırlansaydı 210 bin hanenin erzak ihtiyacı giderilmiş olurdu. Benzer bir matematikle TÜİK’in 2019 verilerine göre Afyonkarahisar ilimizin hane sayısı 207 bin 169 görünüyor. Yani bu paralar ile en azından Afyonkarahisar ilimizin ilçeleri dahil geçici süre ile erzağı temin edilmiş olurdu. 207.619 haneye erzak girerdi ki bu da 729 bin 483 vatandaş demek”

150 TL koli içeriği

1 Kg pirinç, 1 Kg bulgur, 1 paket makarna, 1 Kg nohut, 1 paket arpa şehriye, 1 Kg mercimek, 1 Kg toz şeker, 1 Kg un, 500 gr çay, 1 Lt ayçiçek yağı, 1 paket tuz, 500 Gr siyah zeytin, 1 Kg domates salçası.

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