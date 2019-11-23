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Konum paylaştı silahlı saldırıya uğradı

Arkadaşları için profilinde konumunu paylaştıktan hemen sonra hasımlarının silahlı saldırısına uğrayan Burak Ö. adlı şahıs hastanelik oldu. 

Konum paylaştı silahlı saldırıya uğradı

Arkadaşları için profilinde konumunu paylaştıktan hemen sonra hasımlarının silahlı saldırısına uğrayan Burak Ö. adlı şahıs hastanelik oldu. 

23 Kasım 2019 Cumartesi 08:34
Konum paylaştı silahlı saldırıya uğradı


Konum paylaştı silahlı saldırıya uğradı


Gittiği her yerin konumunu paylaşanlar aman dikkat. Paylaştığınız yer bildirimi başınıza iş açabilir.
İstanbul Sarıyer'de, sosyal medyada yer bildiriminde bulunduktan sonra husumetlileri tarafından dövülüp, silah ile vurulan bir kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında Latif Sokak'ta bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Burak Ö. arkadaşı ile parkta otururken sosyal medyadan yer bildiriminde bulundu. Husumetlileri de yer bildirimini görüp parka geldi ve Burak Ö.'yü sopa ile darp etti. Daha sonra da silah ile Ö.'ye ateş ettiler. Sağ bacağından yaralanan Burak Ö., kanlar içinde yere yığıldı. Olayın ardından saldırganlar geldikleri otomobille kaçtılar. 

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, parkın içinde ve çevresinde bir süre incelemelerde bulundu. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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