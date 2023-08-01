Konya 5.1 ile sallandı | En güvenli ilde deprem korkusu
Mesai saati bitiminden hemen sonra Konya'nın Selçuklu ilçesinde hissedilen depremin büyüklüğünü AFAD 5.0, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 5.1 olarak duyurdu
Konya'nın Selçuklu ilçesinde AFAD verilerine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı nedeniyle endişe yaşayan vatandaşlar evlerinden çıkarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.06'da merkez üssü Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7,24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem konya ve ilçelerinden de hissedildi. Sarsıntı ile birlikte panik ve korku yaşayan vatandaşlar evlerinden çıktı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkılan bir yapının olmadığı öğrenildi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.08.01 18:36:45 38.3543 27.2150 6.0 -.- 3.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.08.01 18:28:33 37.5913 35.8123 12.2 -.- 1.0 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.01 18:24:56 38.4295 37.3452 5.0 -.- 1.9 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.01 18:16:14 37.9173 36.2420 14.9 -.- 2.0 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.08.01 18:06:51 38.1330 32.5887 5.0 -.- 5.1 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.08.01 17:53:10 38.4160 37.3253 8.1 -.- 1.7 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 17:23:51 39.0607 40.3295 5.0 -.- 2.1 -.- KUSKONDU-(BINGOL) İlksel
2023.08.01 17:19:06 37.3132 37.0645 5.0 -.- 3.0 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 16:47:44 38.0882 37.4587 13.4 -.- 1.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)