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Konya 5.1 ile sallandı | En güvenli ilde deprem korkusu

Türkiye'nin deprem açısından en güvenli şehirleri arasında gösterilen Konya'da 5.1 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu.

01 Ağustos 2023 Salı 19:00
Konya 5.1 ile sallandı | En güvenli ilde deprem korkusu

Konya 5.1 ile sallandı | En güvenli ilde deprem korkusu


Mesai saati bitiminden hemen sonra Konya'nın Selçuklu ilçesinde hissedilen depremin büyüklüğünü AFAD 5.0, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 5.1 olarak duyurdu


Konya'nın Selçuklu ilçesinde AFAD verilerine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı nedeniyle endişe yaşayan vatandaşlar evlerinden çıkarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.06'da merkez üssü Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7,24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem konya ve ilçelerinden de hissedildi. Sarsıntı ile birlikte panik ve korku yaşayan vatandaşlar evlerinden çıktı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkılan bir yapının olmadığı öğrenildi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.08.01 18:36:45  38.3543   27.2150        6.0      -.-  3.9  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2023.08.01 18:28:33  37.5913   35.8123       12.2      -.-  1.0  -.-   DUZAGAC-KOZAN (ADANA)                             İlksel
2023.08.01 18:24:56  38.4295   37.3452        5.0      -.-  1.9  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel
2023.08.01 18:16:14  37.9173   36.2420       14.9      -.-  2.0  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2023.08.01 18:06:51  38.1330   32.5887        5.0      -.-  5.1  -.-   CANDIR-SELCUKLU (KONYA)                           İlksel
2023.08.01 17:53:10  38.4160   37.3253        8.1      -.-  1.7  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.08.01 17:23:51  39.0607   40.3295        5.0      -.-  2.1  -.-   KUSKONDU-(BINGOL)                                 İlksel
2023.08.01 17:19:06  37.3132   37.0645        5.0      -.-  3.0  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.08.01 16:47:44  38.0882   37.4587       13.4      -.-  1.9  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
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DepremKonya DepremSon Deprem
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