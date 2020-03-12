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Konya Akyokuş'ta feci kaza, 2'si uzmançavuş 3 kişi can verdi

Konya Beyşehir yolu üzerinde bulunan ve çoğunlukla manzara izlemek için çıkılan Akyokuş mevkiinde meydana gelen kazada 3 kişi can verdi.

12 Mart 2020 Perşembe 07:59
Konya Akyokuş'ta feci kaza, 2'si uzmançavuş 3 kişi can verdi


Konya Akyokuş'ta feci kaza, 2'si uzmançavuş 3 kişi can verdi

Konya'da, dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Akyokuş rampasından karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si Uzman Onbaşı 3 kişi hayatını kaybetti. 


Kaza, saat 20.00 sıralarında Konya- Beyşehir karayolu Akyokuş mevkisinde meydana geldi. Uzman Onbaşı Ali Genç (21) yönetimindeki 46 VM 298 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Reyhan Uçar'ın (50) kullandığı 42 AFJ 888 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobiller hurdaya dönerken sürücü Reyhan Uçar ile diğer otomobilin sürücüsü Uzman Onbaşı Ali Genç ile araçtaki meslektaşı Uzman Onbaşı Mücahit Öktem (26) yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.


 

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KonyaAkyokuş
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