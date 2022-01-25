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Konya - Antalya karayolu trafiğe kapatıldı

Ankara'ya Akdeniz'e bağlayan Konya Antalya Karayolu, yoğun kar yağışı ile birlikte yeniden trafiğe kapatıldı.

25 Ocak 2022 Salı 23:15
Konya - Antalya karayolu trafiğe kapatıldı

Konya - Antalya karayolu trafiğe kapatıldı


Kara Yolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde ulaşıma kapalı yol kalmadı açıklamasının hemen ardından Konya Antalya karayolu araç trafiğine kapatıldı,

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel Mevkisinde kar yağışı ve şiddetli tipi sebebiyle tüm araç trafiğine kapatıldı. Seydişehir çevresinde ise çok sayıda mahalle ile ulaşım son iki gündür aralıklarla ve güçlükle yapılabiliyor. Bozkır, Seydişehir, Yalıhüyük ve Ahırlı ilçelerinde kar kalınlığı bazı yüksek kesimlerde bir metreyi geçti.

Akseki’nin Güçlüköy mahallesinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Akseki merkezde kar kalınlığı 50 santim olurken bölgede kalınlığı yer yer 50-100 santimetreye ulaştı.

Alacabel'de kar ve tipinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bildirildi. Bölgede denetimlerini aralıksız sürdüren Akseki Bölge Trafik ekipleri tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor. 

TIRLAR SALINMIYOR

Manavgat’ın Hacıobası Mevkisi'nde bulunan kontrol noktasından itibaren tırların Akseki yönüne salınmadığı bildirildi.

Akseki ilçe jandarma komutanlığına bağlı Taşlıca Jandarma Komutanlığı ekipleri Akseki’nin Murtiçi mevkisinden itibaren zincirsiz araçların geçişine izin vermiyordu.

Kara yolları Antalya ve Alacabel ekipleri ise çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

1825 metre rakımlı Alacabel’de tipi nedeniyle ekipler çalışmasında güçlük çekiyor. 

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Diğer yandan Akseki merkezde kar kalınlığı 50 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde bulunan kırsal mahallelerde ise 50-70 santimi bulduğu bildirilirken, bir çok mahalle yolunun halen kapalı olduğu, Belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi 

Anahtar Kelimeler:
KarayoluAntalyaKonyaAnkara
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