Konya basını, hastanede katliamı görmezden geldi
Konya'da Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında katledilmesi, kentin yerel medyasında yalnızca iki gazetenin manşetinde yer bulabildi.
Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya, hastasıyla yaşadığı tartışma sonrası başından vurularak ağır yaralanmıştı. Doktor Karakaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya, hastasıyla yaşadığı tartışma sonrası başından vurularak ağır yaralanmıştı. Doktor Karakaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası Türkiye çalkalanırken, Konya medyası büyük bir utanca imza attı. Kentin 2 yerel gazetesi dışında hiçbir gazete olayı manşetine taşımadı.