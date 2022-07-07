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Konya basını, hastanede katliamı görmezden geldi

Türkiye'de toplumun her kesiminde tepkilere neden olan ve ülkeyi ayağa kaldıran hastanedi katliam haberini konya basınının görmezden gelmesi dikkat çekti.

07 Temmuz 2022 Perşembe 18:29
Konya basını, hastanede katliamı görmezden geldi

Konya basını, hastanede katliamı görmezden geldi



Konya'da Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında katledilmesi, kentin yerel medyasında yalnızca iki gazetenin manşetinde yer bulabildi.


Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya, hastasıyla yaşadığı tartışma sonrası başından vurularak ağır yaralanmıştı. Doktor Karakaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası Türkiye çalkalanırken, Konya medyası büyük bir utanca imza attı. Kentin 2 yerel gazetesi dışında hiçbir gazete olayı manşetine taşımadı.

Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya, hastasıyla yaşadığı tartışma sonrası başından vurularak ağır yaralanmıştı. Doktor Karakaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası Türkiye çalkalanırken, Konya medyası büyük bir utanca imza attı. Kentin 2 yerel gazetesi dışında hiçbir gazete olayı manşetine taşımadı.
 

Anahtar Kelimeler:
KonyaHastaneSaldırı
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