Konya'da beyaz Şahin araçla çocuk kaçırmaya kalktılar



Anneler babalar dikkat, son günlerde İç Anadolu Bölgesi'nde eski araçlarla çocuk kaçırma girişimine bir yenisi daha eklendi. Yer bu kez Konya Seydişehir...



Aileler, anneler babalar aman dikkat! İç Anadolu Bölgesi'nde çocuk kaçırma girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Güvenlik güçleri 42 BCS 543 plakalı beyaz şahini arıyor. Son olarak Konya'da görülen araç okuldan çıkan çocukları araca bindirmek istedi.

Çocukların direnmesi üzerine fiziki olarak araca bindirmek için güç kullanan kimliği belirsiz kişiler amaçlarına ulaşamayınca bölgeden hızla uzaklaştı.

Seydişehir ilçesine bağlı Ortakarören Kasabası'nda meydana gelen olayın hemen ardından öğrenciler durumu öğretmenlerine, okul yönetimine aktardı. Güvenlik güçlerine haber verilmesi üzerine jandarma ekipleri Seydişehir'e bağlı mahallelerde devriye timlerinin sayısını artırırken 42 BCS 543 plakalı beyaz Şahin'in aradı.

Plakanın sahte olabileceğini belirten vatandaşlar ise çevre mahalleleri uyardı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Jandarma vatandaşları SMS'le ikaz etti. Bu arada vatandaşları anonsla uyaran yetkililer, çocukların kimliği meçhul kişilerin araçlara karşı duyarlı olunması istendi.

Okullardan velilere gönderilen SMS'te ise şu bilgiler yer aldı:

Sayın velilerimiz mahallemizde Beyaz şahin marka bir araba öğrencilerimizden bazılarına arabaya binme konusunda ısrar etmiş belirtilen araba sahte plakalı olup tehlikelidir. Öğrencilerimizi bilmedikleri tanımadıkları kişilerin arabasına binmemesi konusunda uyaralım.