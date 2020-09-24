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Konya'da deprem oldu | Konya Demirci 4.0 ile sallandı

İç Anadolu Bölgesi'ndeki deprem hareketliliği sürüyor. Niğde'nin Bor ilçesinin ardından Aksaray, bugün geceye doğru ise Konya Demirci sallandı.

24 Eylül 2020 Perşembe 22:27
Konya'da deprem oldu | Konya Demirci 4.0 ile sallandı


Konya'da deprem oldu | Konya Demirci 4.0 ile sallandı


Konya'nın Demirci ilçesine bağlı Emirgazi köyü yakınlarında deprem meydana geldi. Niğde Bor, Aksaray ve Emirgazi'de meydana gelen depremler aynı fay hattı üzerinde yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak ilan etti.

Yer kabuğunun 7 KM derinliğinde oluşan deprel geniş bir alanda hissedildi.
Yıkıcı etkisi bulunmayan hafif şiddetteki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.09.24 22:23:21  36.2375   27.5002       11.8      -.-  1.4  -.-   DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                    İlksel
2020.09.24 22:15:29  35.5492   27.4948       27.0      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.09.24 22:09:39  38.0845   33.9897        7.0      -.-  3.9  4.0   DEMIRCI-EMIRGAZI (KONYA)                          İlksel
2020.09.24 22:01:08  38.2840   39.4350       10.5      -.-  1.6  -.-   POLATUSAGI-CUNGUS (DIYARBAKIR)                    İlksel
2020.09.24 21:52:13  35.3257   25.9207        5.5      -.-  4.0  4.0   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2020.09.24 21:25:58  35.4640   26.7282       30.9      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2020.09.24 21:06:40  40.8187   28.1722       14.4      -.-  3.7  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2020.09.24 20:09:50  37.9960   34.0820        3.1      -.-  3.2  3.2   OBRUK-BOR (NIGDE)                                 İlksel
2020.09.24 19:34:21  38.3783   39.1540        5.0      -.-  1.2  -.-   USLU-SIVRICE (ELAZIG)                             İlksel
2020.09.24 18:47:11  38.5842   38.0682        3.3      -.-  1.2  -.-   BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel
2020.09.24 18:21:31  38.0038   26.9920        8.7      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.09.24 18:15:08  38.9775   32.8177        0.0      -.-  1.4  -.-   BULDUK-CIHANBEYLI (KONYA)                         İlksel
2020.09.24 17:49:23  41.1360   28.9693        0.0      -.-  0.9  -.-   KAGITHANE (ISTANBUL)                              İlksel
2020.09.24 17:27:08  39.8855   28.8373        0.0      -.-  1.9  -.-   YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)                    İlksel
2020.09.24 17:26:00  39.7153   43.0460        8.7      -.-  2.6  -.-   AGRI                                              İlksel
2020.09.24 17:24:01  40.7643   33.2295       11.6      -.-  1.8  -.-   DAGOREN-KURSUNLU (CANKIRI)                        İlksel
2020.09.24 16:55:05  38.3563   39.1572        5.0      -.-  1.0  -.-   USLU-SIVRICE (ELAZIG)                             İlksel
2020.09.24 16:38:31  40.8115   28.1335       12.3      -.-  4.3  4.2   MARMARA DENIZI                                    REVIZE01   (2020.09.24 16:38:31)
2020.09.24 15:45:37  38.8300   37.9278        3.0      -.-  1.8  -.-   HEKIMHAN (MALATYA)                                İlksel
2020.09.24 15:34:32  39.1058   27.5403        4.7      -.-  1.7  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel
2020.09.24 15:11:20  38.1063   34.0050        5.0      -.-  3.3  3.4   KARACAOREN-(AKSARAY)                              REVIZE01   (2020.09.24 15:11:20)
2020.09.24 14:39:56  35.2690   25.9107        2.1      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2020.09.24 14:07:43  39.1487   27.5198        0.0      -.-  1.6  -.-   HACIYUSUF-SOMA (MANISA)                           İlksel
2020.09.24 13:53:39  39.0207   28.0498        3.3      -.-  1.4  -.-   KOMURCU-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.09.24 13:49:08  39.1133   27.6267        0.0      -.-  1.3  -.-   ADIL-SOMA (MANISA)                                İlksel
2020.09.24 13:17:53  37.0138   28.7220       13.2      -.-  1.2  -.-   YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2020.09.24 13:08:07  38.3197   34.1828        6.2      -.-  1.6  -.-   CELTEK-(AKSARAY)                                  İlksel
Son Güncelleme: 24.09.2020 22:42
Anahtar Kelimeler:
DepremDemirciDeprem HaberiKonya Demirci
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