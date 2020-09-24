Konya'da deprem oldu | Konya Demirci 4.0 ile sallandı
Konya'nın Demirci ilçesine bağlı Emirgazi köyü yakınlarında deprem meydana geldi. Niğde Bor, Aksaray ve Emirgazi'de meydana gelen depremler aynı fay hattı üzerinde yer alıyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak ilan etti.
Yer kabuğunun 7 KM derinliğinde oluşan deprel geniş bir alanda hissedildi.
Yıkıcı etkisi bulunmayan hafif şiddetteki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.09.24 22:23:21 36.2375 27.5002 11.8 -.- 1.4 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel 2020.09.24 22:15:29 35.5492 27.4948 27.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2020.09.24 22:09:39 38.0845 33.9897 7.0 -.- 3.9 4.0 DEMIRCI-EMIRGAZI (KONYA) İlksel 2020.09.24 22:01:08 38.2840 39.4350 10.5 -.- 1.6 -.- POLATUSAGI-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel 2020.09.24 21:52:13 35.3257 25.9207 5.5 -.- 4.0 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2020.09.24 21:25:58 35.4640 26.7282 30.9 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2020.09.24 21:06:40 40.8187 28.1722 14.4 -.- 3.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.09.24 20:09:50 37.9960 34.0820 3.1 -.- 3.2 3.2 OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel 2020.09.24 19:34:21 38.3783 39.1540 5.0 -.- 1.2 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.09.24 18:47:11 38.5842 38.0682 3.3 -.- 1.2 -.- BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2020.09.24 18:21:31 38.0038 26.9920 8.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.09.24 18:15:08 38.9775 32.8177 0.0 -.- 1.4 -.- BULDUK-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel 2020.09.24 17:49:23 41.1360 28.9693 0.0 -.- 0.9 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel 2020.09.24 17:27:08 39.8855 28.8373 0.0 -.- 1.9 -.- YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) İlksel 2020.09.24 17:26:00 39.7153 43.0460 8.7 -.- 2.6 -.- AGRI İlksel 2020.09.24 17:24:01 40.7643 33.2295 11.6 -.- 1.8 -.- DAGOREN-KURSUNLU (CANKIRI) İlksel 2020.09.24 16:55:05 38.3563 39.1572 5.0 -.- 1.0 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.09.24 16:38:31 40.8115 28.1335 12.3 -.- 4.3 4.2 MARMARA DENIZI REVIZE01 (2020.09.24 16:38:31) 2020.09.24 15:45:37 38.8300 37.9278 3.0 -.- 1.8 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2020.09.24 15:34:32 39.1058 27.5403 4.7 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel 2020.09.24 15:11:20 38.1063 34.0050 5.0 -.- 3.3 3.4 KARACAOREN-(AKSARAY) REVIZE01 (2020.09.24 15:11:20) 2020.09.24 14:39:56 35.2690 25.9107 2.1 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2020.09.24 14:07:43 39.1487 27.5198 0.0 -.- 1.6 -.- HACIYUSUF-SOMA (MANISA) İlksel 2020.09.24 13:53:39 39.0207 28.0498 3.3 -.- 1.4 -.- KOMURCU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.09.24 13:49:08 39.1133 27.6267 0.0 -.- 1.3 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel 2020.09.24 13:17:53 37.0138 28.7220 13.2 -.- 1.2 -.- YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2020.09.24 13:08:07 38.3197 34.1828 6.2 -.- 1.6 -.- CELTEK-(AKSARAY) İlksel