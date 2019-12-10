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Konya'da kerpiç evde göçük, 3 ölü var

Konya il merkezinde Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'ta iki katlı kerpiç bir evde göçük meydana geldi. 2 katlı evin çökmesi sonucu ikisi çocuk 3 kişi can verdi.

10 Aralık 2019 Salı 11:22
Konya'da kerpiç evde göçük, 3 ölü var

Konya'da kerpiç evde göçük

Konya il merkezinde Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'ta iki katlı kerpiç bir evde göçük meydana geldi. 2 katlı evin çökmesi sonucu ikisi çocuk 3 kişi can verdi.


Konya güne çöken iki katlı kerpiç ev faciasıyla uyandı. Büyük bir gürültüyle çöken evin enkazı altında kalanları kurtarma çalışmasına AFAD, itfaiye ekipleri ile vatandaşlar katıldı. Akçeşme Mahallesi Akçeşme Sokağı'nda meydana gelen çökmenin ardından ikisi çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçeşme Mahallesi Akçeşme Sokağı'ndaki kerpiç evde, sabah karşı henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bölgede çok sayıda ambulans gönderildi. 

Bu arada Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Vali Toprak yaptığı açıklamada "Facianın ardından babayı teskin etmeye çalıştık. Zor bir olay. Benzer evlerin tahliye edilmesi gündemde" dedi.

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