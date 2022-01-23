Konya Otogarı'nda en uzun bekleyiş | Kar yolları kapattı





İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimleri ile Konya ve çevresini etkisi altına alan yoğun kar yağışı ulaşımın büyük ölçüde durmasına neden oldu. Konya başta olmak üzere çok sayıda il ve ilçe ile şehirler arası yolculuk yapan vatandaşlar zor durumda kaldı. Konya'nın çevre iller ve ilçeleri ile ulaşımı durma noktasına geldi. Konya'nın kuzey kesimlerinde yer alan ilçeleri ile kara yolu ulaşımı tamamen durdu. Son 24 saattir Konya merkez ile çok sayıda ilçesinin kara yolu bağlantısı zaman zaman kapanırken, çoğu merkezle ulaşım kontrollü olarak yapılabiliyor. Konya başta Ankara olmak üzere Adana, Afyon, Antalya, Aksaray, Isparta ve Karaman ile kara yolu ulaşımı tamamen durdu.

TERMİNAL'DEN OTOBÜS ÇIKIŞINA İZİN YOK

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kenti, çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma kapatıldı. Yolcu otobüslerinin terminalden çıkışına izin verilmedi.



Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı.

Dün saat 23.50 itibarıyla kenti; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray, Isparta ve Karaman'a bağlayan kara yollarının tamamı ulaşıma kapatıldı. Yolcu otobüslerinin terminalden çıkışına izin verilmedi. Terminalde beklemek zorunda kalan yolculardan bazıları, bulunduğu yere uzanıp, uyudu.

"Kendi aracıyla İzmir'den Malatya'ya giden Şahabettin Karagüllü "Saat 04.00'den itibaren Aksaray yolu üzerinde bekliyoruz. İzmir'den Malatya'ya gidecektik ama gidemedik. Araç içinde battaniyeyle bekliyoruz. Adana yolundan gitmek istedik. Orası da kapalı. Konya'nın tüm giriş- çıkışları kapalı" dedi.