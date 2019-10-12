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Konyalı Şehit Yunus Mermer'in cenazesi bugün uğurlanıyor

Terör örgütlerine yönelik Suriye sınırları içerisinde devam eden Barış Pınarı harekatı sırasında şehit düşen Yunus Mermer'in cenazesi bugün toprağa veriliyor.

Konyalı Şehit Yunus Mermer'in cenazesi bugün uğurlanıyor

Terör örgütlerine yönelik Suriye sınırları içerisinde devam eden Barış Pınarı harekatı sırasında şehit düşen Yunus Mermer'in cenazesi bugün toprağa veriliyor.

12 Ekim 2019 Cumartesi 10:26
Konyalı Şehit Yunus Mermer'in cenazesi bugün uğurlanıyor


Konyalı Şehit Yunus Mermer'in cenazesi bugün uğurlanıyor

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez yakınlarındaki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse havanlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in (25) naaşı Konya'ya getirildi. Şehit Onbaşı Yunus Mermer'in cenazesi öğle namazının ardından kaldrırılacak. 


​PKK'lı bebek katillerine yönelik Suriye sınır kesiminde devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden operasyon sırasında Azez'de havan saldırısında şehit olan Konyalı Yunus Mermer'in naaşı bugünm Konya Şehitliğinde toprağa veriliyor. Yunus Mermer'in ailesini ziyaret eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu "Şehidimizin babası, ailesi iman sahibi metanetini koruyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.


Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/YPG'nin elinde tuttuğu Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis'teki hastaneye kaldırıldı.

Yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer, yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü. Askeri yetkililer, bekar olan şehit Mermer'in Konya'daki ailesine acı haberi vermeye gittiğinde işte olan baba Recep Mermer, komşusu tarafından eve çağrıldı.

Bir ziyarette olan anne Necla Mermer de komşusu tarafından eve çağrıldıktan sonra, oğullarının şehit olduğu haberi verildi. 

Konya Valiliği, Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in şehit olması ile ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ''Barış Pınarı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonda 11.10.2019 tarihinde saat 07.30 sıralarında Suriye Azez Bölgesi Melkiye Askeri Üs Bölgesi'ne teröristlerce yapılan havan saldırısı neticesinde P. Uzm. Onb. Yunus Mermer şehit olmuştur' 'dedi.  

Şehit Mermer'in sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında 'Ölüm bize ne uzak, ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm' mesajını paylaştiği görüldü. Şehit Mermer'in cenazesinin yarın Konya'da defnedilmesi bekleniyor. 

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KonyaKonyalı şehitAzez
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