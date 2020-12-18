Koranavirüs 18 Aralık'ta 246 can aldı

Türkiye'nin pandemiye karşı verdiği mücadelede, iyileşen hasta sayılarında artış kaydedilirken, vefat sayılarındaki yükselişin önüne geçilemiyor. Covid-19 yüzünden 18 Aralık Cuma günü hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 246 oldu. Son 24 saatte. koronavirüsle ilgili veriler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 18, 2020

Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim" dedi.

18 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS VERİLERİ

İSTANBUL'DA VAKA AZALMA ORANI SEVİNDİRDİ

Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 707 oldu, 31 bin 945 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 753 bin 552'ye yükseldi.

Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı. Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma yüze 20'yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük" dedi.

Koca açıklamasında "İl sağlık yöneticilerimiz ve hastane başhekimlerimizle İstanbul'daki rutin değerlendirmemizi yaptık. Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı. Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma %20’yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük" dedi.

Koca sözlerine şöyle devam etti:

"EVDE BULAŞMA ORANI YÜKSELDİ"

Polikliniklerde yaklaşık %30, hastaneye yatışlarda %15, yoğun bakımda ise yüzde %10 azalma oldu. Yatak doluluk oranı %55, yoğun bakım doluluk oranı %65. 658’den 1934’e çıkarılan filyasyon ekiplerimiz yaygın temaslı taraması yapıyor. Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim.