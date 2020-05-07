

Koravirüs 7 Mayıs Raporu | can kaybımız 3 bin 641'e yükseldi





Koronavirüs salgınında tüm danyada can kayıpları devam ediyor. Dünya genelinde can kaybı saat 19.00 itibariyle 267 bin 106'yı buldu. Dünya genelinde 3 milyon 862 bin 190 kişiye bulaşan koronavirüs yüzünden halen 48 bin kişi yoğun bakımda tutuluyor. Türkiye'de ise durum alınan önlemler sayesinde kontrol altında tutuluyor.





koronavirüs sebebiyle 57 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 3 bin 641'e ulaşırken, toplam vaka sayısı 133 bin 721'a yükseldi



Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle 57 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 3 bin 641'e ulaşırken, toplam vaka sayısı 133 bin 721'a yükseldi