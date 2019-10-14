Koray AYDIN, "Çarıkları giydik, artık sahadayız"

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ ve Edirne'ye bir takım ziyaretlerde bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray AYDIN ve beraberindeki heyetin son durağı bu defa Kırklareli oldu.

İYİ Parti Kırklareli İl Başkanlık binasının açılışı ve partiye katılım gösteren vatandaşlara rozetlerini takmak üzere Kırklareli'ne gelen eski bakanlardan Koray AYDIN, vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi seliyle karşılaştı.

Davul ve zurnalar eşliğinde coşkulu kalabalığın içerisinden parti binasına yönelen Koray AYDIN, "Memleketimize ve milletimize hayırlı olsun" diyerek il başkanlığı binasının açılış kurdelasını kesti.

"BARIŞ HAREKATINI DESTEKLİYORUZ"

AYDIN, burada yaptığı konuşmada ; "Türkiye'nin silkelenme zamanıdır. İki defa seçim yapıldı. Halkımız İYİ Parti'yi bağrına bastı. Artık İYİ Partiyi büyütme zamanıdır. Bugün iktidar partisi bir sağa bir sola doğru sarsılıyor, salsalan yıkılacak durumdadır. Ayağımıza çarığı giydik ve sahaya çıktık. Türkiye'nin kurtuluş reçetesi İYİ Parti'dir. Ülkemizin birlik ve beraberlik günüdür. Kutuplaşma ve ayrıştırma değil, bütünleşme zamanıdır. İnşallah Türk halkı İYİ Parti'ye bu hakkı ve gücü verecektir. Huzur dolu, güvenli ve refah içinde bir yaşam Türk insanının özlediği bir tablodur. Bunu da İYİ Parti yapacaktır. Partimiz bütün topluma açık bir partidir. Bugün insanımız mutsuz ve güvensiz bir durumdadır. Her alanda daralma ve baskılar insanımızı bunalmıştır. Suriye politikasında teröristlere karşı Türk Ordusunun yaptığı Barış Harekatı'nı destekliyoruz. Beka sorunu varsa, İYİ Parti olarak bunu ülkemizin üzerinden atmak için yapılan politikaların doğru olduğunu her defasında söylüyoruz. Türkiye'nin sorunları çok sağduyulu politikalarla çözülür. Bunlara çare olmak için herkesin partimiz İYİ Parti etrafında toplanmasını istiyoruz. Güçlü Türkiye lafla olmaz. Kalkınması ve sanayisi ile üreten ve ithal eden bir ülke olarak olur. Bu yüzden İYİ Parti var olmuştur" dedi.





"PARTİMİZİN GÜLEN YÜZÜ, GÜVENİLİR ELİ OLACAĞIZ"

Yakamoz Düğün Salonunda düzenlenen rozet takma töreninde konuşan İYİ Parti Kırklareli İl Başkanı Hilmi HERSEK, "Üç sene önce bizler Türkiye'yi karış karış gezdik, Türkiye derdimizi ve sevdamızı halkımızla paylaştık. Biz konuştukça kulak verenler çoğaldı. Milletimizin dertlerine öyle samimi dokunmuştuk ki, yıllardır sindirilen, değerleri ile oynanan, mukaddesleri çiğnenen milletin, ayaklar altına alınan milliyetçiliğin umudu haline gelmiştik. Artık mücadelemiz sadece kurultay mücadelesi olmaktan çıkıp, ortak paydası vatan olan herkesin, demokrasi talep eden tüm kesimlerin mücadelesi haline gelmiş ve ülkenin ümidi olmuştu. Hiç şüphe olmasın ki, bizlerde Kırklareli'nde partimizin gülen yüzü, güvenilir eli olacağız. Fıratın doğusunda yürütülen bölücü terör çetesi PKK, PYD, YPG terör örgütlerinden temizlenmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatına katılan ordumuzu Rabbim muzaffer eylesin. Azîz Türk Milletinin birliğini daim eylesin. Rabbim mehmetciklerimizle beraber olsun" diyerek sözlerini noktaladı.

"KAZANIMLARIMIZI KÜSLÜĞE VE DARGINLIĞA TESLİM EDEMEYİZ"

İl Başkanı'nın ardından kürsüye gelen Koray AYDIN, yaptığı konuşmada; "Bugünlere kolay gelmedik. İkinci yılımızı doldurmak üzereyiz. Düşünün bir siyasi parti kuruldu. Keşke yapmaz olaydık. Nisan'ın başında bir kongre yaptık. 100 bin kişiyi Ankara'ya topladık. İktidarın uykusu kaçtı ve 15 gün sonra seçim kararı aldılar. Ve 1,5 ay içerisinde Türkiye seçime gitti. Bir teşkilat düşünün, yeni kurulmuş, yönetim kurulu üyelerinin bile birbirini tam olarak tanımadığı bir dönemde kalkıp siyasi mücadeleyi vermek ve buradan da 5 milyon insanın oyunu alma başarısını gösteren ve bu kadar erken kurulup seçime girme mecburiyetinde kalan başka bir siyasal hareketin böyle bir zafer öyküsü yoktur. Bu öyküyü de yazan yine sizlersiniz. Bunu unutmayın diye hatırlatıyorum. Biz bu büyük kazanımlarımızı şahsi, kişi, ikbal, beklenti ve bu hesaba dayalı olarak küskünlük ve dargınlıklara teslim edemeyiz.

"HİÇ KİMSE YAPMIYORSA, BİZ VARIZ, BİZ YAPACAĞIZ"

Türk Milleti ayağa kalkmış kendi geleceğine el koymuştur. Aslında İYİ Parti hareketi böyle bir harekettir. Milli hassasiyetleri oman, muhafazakar değerlere sahip, bu milletin değerleri ile kendini örtüştürme kabiliyeti kazanmış insanların; 'Hiç kimse yapmıyorsa, biz varız, biz yapacağız' diyerek ortaya çıkması, Türk milletinin geleceğine el konması hareketidir İYİ Parti. Nasıl el konulduğunun göstergesi de geride bıraktığımız mali seçimlerde yaşanan İYİ Parti'nin oyun kurma kabiliyetidir. Şunu iyi bilin, bu işi planlayan, hayata geçiren liderimiz Meral AKŞENER'dir" dedi.