Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Köroğlu'na hakaret | TRT dizisi, Türk halk kahramanını hain yaptı

Türk Dünyası'nın ortak kahramanları arasında en çok adı geçen Köroğlu adı, TRT'nin iddialı dizisi Teşkilat'ta en kötü karakterlerden birine isim olarak verildi.

13 Ekim 2021 Çarşamba 01:06
Köroğlu'na hakaret | TRT dizisi, Türk halk kahramanını hain yaptı


Teşkilat dizisi, Türk halk kahramanını hain yaptı



Bolu Beyi'ne karşı verdiği amansız mücadalesi ile tanınan Dörtdivanlı halk ozanı Köroğlu, TRT dizisinde vatan hainliği yapan birini isim olarak verildi. Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Gagaguz efsanelerine, masallarına ve halk hikayelerinde yer alan, Türk dünyasının en ücra köşelerinde bile asırlardır Türküleri söylenen Köroğlu'nun, bir dizi filmde, üstelik kamu kurumunda kötü karakterle özdeşleşmesine Bolu'dan tepkiler yükseliyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TRT ekranlarında yayınlanan “Teşkilat” isimli diziye bu sezon dahil olan “Köroğlu” karakteri için TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’ya bir mektup gönderdi.

Başkan Tanju Özcan mektubunda, 'Türk düşmanı ve vatan hainleriyle iş tutan' olarak nitelediği karaktere "Köroğlu" ismi verilmesi nedeniyle 'Bolu halkından ve tüm Türk dünyasından özür dilenmesini' istedi.  

Özcan'ın mektubu şöyle: 

'BU KARAKTER ÜLKENİN DEĞERLERİNE, BOLU HALKINA HAKARETTİR'

“TRT1’de yayınlanan Teşkilat dizisine yeni sezonda dâhil olan ‘Köroğlu’ karakteri, Köroğlu Diyarı Bolu’da yaşayan bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Köroğlu, bizim topraklarımızda doğup büyümüş ve yiğitliği, mertliği ile Türk dünyasına nam salmış önemli halk ozanı, önemli bir değerimizdir. Bu topraklarda onuruyla yaşayan ve zalimlere karşı mücadele eden, önemli halk ozanlarımızdan Köroğlu’nun adını Türk düşmanlarıyla, vatan hainleriyle iş tutan bir karakterle yan yana getirmek, bu ülkenin değerlerine, Köroğlu’nun torunları olan Bolu halkına hakarettir. Hatta ve hatta en hafif tarifle aymazlık, densizlik, tarih bilmezliktir. Bu densizliği yapan dizi yayımcısını ve densizliğe göz yuman TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı’yı kınıyorum.

'KÖROĞLU’NU TÜRK’ÜN GÖZÜNDE AŞAĞILAMAK TAM BİR NAMERTLİKTİR'

Bilinmesini isterim ki; Köroğlu ömrü boyunca sadece şerefi ve onuru için yaşamıştır. Köroğlu, 3-5 kuruşluk kişisel menfaat-çıkar için, devletin kanalını siyasilere peşkeş çekmek için kapı kapı dolaşanlardan değil, halkı için paşa paşa ölmeyi göze alan bir Türk Atası’dır.

Bu diziyi yayınlayan TRT Genel Müdürü ya Köroğlu’nu tanımamaktadır ya da tanıdığı halde gaflet ve dalalet içine düşmektedir. Köroğlu’nu Türk’ün gözünde aşağılamaya çalışmak tam bir namertliktir. Zamanında Bolu Beyi’nin halkını küçük düşürmesine fırsat vermeyen Köroğlu gibi bugün onun torunları olarak bizler de bu yapılana asla izin vermeyiz.

'TRT GENEL MÜDÜRÜ ÖZÜR DİLEMELİ'

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı derhal Bolu halkından ve tüm Türk dünyasından özür dilemeli ve dizideki Köroğlu karakterine son verilmelidir. Ayrıca Türk milletinin vergileriyle yayın hayatını sürdüren TRT’nin, eski günlerine, yani yerli, milli ve tarafsız çizgisine geri dönmesini beklemekteyiz."

'KÖROĞLU’NU GÖNDERDİĞİMİZ KİTAPTAN İYİCE OKUYUP ANLAMALI'

Özcan, mektubunun son kısmında Bolu Belediyesi Kültürel Yayınları tarafından çocuklar için basılmış “Köroğlu” kitabından bir adet TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı’ya gönderdiklerini belirterek, “Mektubumuza ek olarak sizlere 7 yaşındaki çocuklarımıza armağan ettiğimiz Köroğlu kitabını da gönderiyorum. Lütfen bu kitabı iyi okuyun. İşte o zaman Köroğlu’nun kim olduğunu ve nasıl bir hata yaptığınızı daha iyi anlayacaksınız” ifadelerini kullandı. 

Son Güncelleme: 13.10.2021 01:12
Anahtar Kelimeler:
Bolu BeyiKöroğluTRTBolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülşen Yoldaşer'i kocası banka dekontu ile tehdit etti
Gülşen Yoldaşer'i kocası banka dekontu ile tehdit etti
İlber Ortaylı | Bunlar ucuz siyasi manevralar
İlber Ortaylı | Bunlar ucuz siyasi manevralar
Kuş cennetine kepçe ile girdi, yol açmaya kalktı
Kuş cennetine kepçe ile girdi, yol açmaya kalktı
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde saldırı, 2 şehidimiz var
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde saldırı, 2 şehidimiz var
Kağıthane Belediyesi'nde yumrukçu zabıta görevden alındı
Kağıthane Belediyesi'nde yumrukçu zabıta görevden alındı
TÜGVA | İskele'de düzenlenen kınalardan haberimiz yoktu
TÜGVA | İskele'de düzenlenen kınalardan haberimiz yoktu
Boğaziçi'nde yine arbede | Açıklama yapan öğrencileri gözaltında
Boğaziçi'nde yine arbede | Açıklama yapan öğrencileri gözaltında
TÜGVA, tarihi iskele binasını lüks kına gecelerine vermiş
TÜGVA, tarihi iskele binasını lüks kına gecelerine vermiş
Zeytinlikte mermer ocağına yargı freni
Zeytinlikte mermer ocağına yargı freni
Büyükada İskelesi'nde Yargı kararını bile dinlemediler
Büyükada İskelesi'nde Yargı kararını bile dinlemediler

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim