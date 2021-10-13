Köroğlu'na hakaret | TRT dizisi, Türk halk kahramanını hain yaptı



Teşkilat dizisi, Türk halk kahramanını hain yaptı





Bolu Beyi'ne karşı verdiği amansız mücadalesi ile tanınan Dörtdivanlı halk ozanı Köroğlu, TRT dizisinde vatan hainliği yapan birini isim olarak verildi. Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Gagaguz efsanelerine, masallarına ve halk hikayelerinde yer alan, Türk dünyasının en ücra köşelerinde bile asırlardır Türküleri söylenen Köroğlu'nun, bir dizi filmde, üstelik kamu kurumunda kötü karakterle özdeşleşmesine Bolu'dan tepkiler yükseliyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TRT ekranlarında yayınlanan “Teşkilat” isimli diziye bu sezon dahil olan “Köroğlu” karakteri için TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’ya bir mektup gönderdi.

Başkan Tanju Özcan mektubunda, 'Türk düşmanı ve vatan hainleriyle iş tutan' olarak nitelediği karaktere "Köroğlu" ismi verilmesi nedeniyle 'Bolu halkından ve tüm Türk dünyasından özür dilenmesini' istedi.

Özcan'ın mektubu şöyle:

'BU KARAKTER ÜLKENİN DEĞERLERİNE, BOLU HALKINA HAKARETTİR'

'KÖROĞLU’NU TÜRK’ÜN GÖZÜNDE AŞAĞILAMAK TAM BİR NAMERTLİKTİR'

“TRT1’de yayınlanan Teşkilat dizisine yeni sezonda dâhil olan ‘Köroğlu’ karakteri, Köroğlu Diyarı Bolu’da yaşayan bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Köroğlu, bizim topraklarımızda doğup büyümüş ve yiğitliği, mertliği ile Türk dünyasına nam salmış önemli halk ozanı, önemli bir değerimizdir. Bu topraklarda onuruyla yaşayan ve zalimlere karşı mücadele eden, önemli halk ozanlarımızdan Köroğlu’nun adını Türk düşmanlarıyla, vatan hainleriyle iş tutan bir karakterle yan yana getirmek, bu ülkenin değerlerine, Köroğlu’nun torunları olan Bolu halkına hakarettir. Hatta ve hatta en hafif tarifle aymazlık, densizlik, tarih bilmezliktir. Bu densizliği yapan dizi yayımcısını ve densizliğe göz yuman TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı’yı kınıyorum.

Bilinmesini isterim ki; Köroğlu ömrü boyunca sadece şerefi ve onuru için yaşamıştır. Köroğlu, 3-5 kuruşluk kişisel menfaat-çıkar için, devletin kanalını siyasilere peşkeş çekmek için kapı kapı dolaşanlardan değil, halkı için paşa paşa ölmeyi göze alan bir Türk Atası’dır.

Bu diziyi yayınlayan TRT Genel Müdürü ya Köroğlu’nu tanımamaktadır ya da tanıdığı halde gaflet ve dalalet içine düşmektedir. Köroğlu’nu Türk’ün gözünde aşağılamaya çalışmak tam bir namertliktir. Zamanında Bolu Beyi’nin halkını küçük düşürmesine fırsat vermeyen Köroğlu gibi bugün onun torunları olarak bizler de bu yapılana asla izin vermeyiz.

'TRT GENEL MÜDÜRÜ ÖZÜR DİLEMELİ'

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı derhal Bolu halkından ve tüm Türk dünyasından özür dilemeli ve dizideki Köroğlu karakterine son verilmelidir. Ayrıca Türk milletinin vergileriyle yayın hayatını sürdüren TRT’nin, eski günlerine, yani yerli, milli ve tarafsız çizgisine geri dönmesini beklemekteyiz."

'KÖROĞLU’NU GÖNDERDİĞİMİZ KİTAPTAN İYİCE OKUYUP ANLAMALI'

Özcan, mektubunun son kısmında Bolu Belediyesi Kültürel Yayınları tarafından çocuklar için basılmış “Köroğlu” kitabından bir adet TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı’ya gönderdiklerini belirterek, “Mektubumuza ek olarak sizlere 7 yaşındaki çocuklarımıza armağan ettiğimiz Köroğlu kitabını da gönderiyorum. Lütfen bu kitabı iyi okuyun. İşte o zaman Köroğlu’nun kim olduğunu ve nasıl bir hata yaptığınızı daha iyi anlayacaksınız” ifadelerini kullandı.