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Korona ile mücadele son dakika | 65 yaş üstü olanlara sokak yasak

Türkiye koronavirüse karşı mücadelede yeni bir evreye girdi. Kronik rahatsızlığı olanlar, kalp hastaları ve 65 yaşının üstünde olan herkesin sokağa çıkması yasaklandı

21 Mart 2020 Cumartesi 19:20
Korona ile mücadele son dakika | 65 yaş üstü olanlara sokak yasak


Korona ile mücadele son dakika | 65 yaş üstü olanlara sokak yasak


Dünyayı yangın yerine çeviren koranavirüs için alınan önlemler sertleştiriliyor. Türkiye'de 65 yaşının üstüne olanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasaklar bu geceden itibaren yürürlüğe giriyor.

EVDE KAL TÜRKİYE 

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır" denildi

LÜTFEN SOKAKLARA ÇIKMAYIN

Koronavirüs önlemleri kapsamında evde kal çağrıları yapılırken İçişleri Bakanlığı'ndan 65 yaş üstü için önemli bir karar geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır" denildi.

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Son Güncelleme: 21.03.2020 19:24
Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma Yasağı65 YaşKoronavirüs
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