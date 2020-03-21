

Korona ile mücadele son dakika | 65 yaş üstü olanlara sokak yasak



Dünyayı yangın yerine çeviren koranavirüs için alınan önlemler sertleştiriliyor. Türkiye'de 65 yaşının üstüne olanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasaklar bu geceden itibaren yürürlüğe giriyor.

EVDE KAL TÜRKİYE

LÜTFEN SOKAKLARA ÇIKMAYIN

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır" denildi

Koronavirüs önlemleri kapsamında evde kal çağrıları yapılırken İçişleri Bakanlığı'ndan 65 yaş üstü için önemli bir karar geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır" denildi.