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Korona korkusuyla temizlik yaparken can verdi

Çamaşır suyu ile sürekli evini temizleyen talihsiz kadın feci şekilde can verdi. Mukaddes Tunç adlı kadının zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

12 Nisan 2020 Pazar 22:59
Korona korkusuyla temizlik yaparken can verdi

Korona korkusuyla temizlik yaparken can verdi



Covid-19 salgınının karşı evini sürekli çamaşır suyuyla dezenfekte eden kadın, zehirlenerek can verdi. Bursa'da korona virüsü korkusuyla evinde sürekli çamaşır suyu ile temizlik yapan kadın, zehirlenerek hayatını kaybetti


Olay, merkez Yıldırım İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koronavirüsü korkusuyla evinde sürekli temizlik yapan Mukaddes Tunç, sokağa çıkma yasağının olduğu bugün de evinde temizlik yapmaya devam etti.

Edinilen ilk bilgilere göre, koronavirüs korkusu nedeniyle temizlik esnasında çok fazla çamaşır suyu kullanan kadın, bir süre sonra zehirlenerek fenalaştı. Evde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mukaddes Tunç'un çamaşır suyundan zehirlendiğini belirledi. Evdeki ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan kadın, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mukaddes Tunç, hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuğu bulunan kadın, inceleme yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
 

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