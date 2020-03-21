Korona nikahları bahçeye taşıdı

Yoğun katılımlı kapalı mekanlardaki nikah törenlerinde koronavirüs korkusuna Sarıyer Belediyesi'nden genç çiftleri sürpriz çözüm.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı alınan tedbirler nikah salonlarında da uygulanmaya devam ediyor. Sarıyer’de evlenmek isteyen çiftlerin nikâhları korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında açık havada kıyıldı.

Artan korona salgınıyla beraber Sarıyer Belediyesi aldığı önlemlere bir yenisini daha ekleyerek nikâhları Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nin bahçesinde kıymaya karar verdi. Evlendirme dairesinin önünde hazırlanan alanda düzenlenen nikah törenine çiftlerin anne ve babalarının haricinde az sayıda davetli katıldı. Törene gelenler belirlenen alandan izledikleri nikâhların sonunda çiftleri uzaktan tebrik etti.