Korona nikahları bahçeye taşıdı
Yoğun katılımlı kapalı mekanlardaki nikah törenlerinde koronavirüs korkusuna Sarıyer Belediyesi'nden genç çiftleri sürpriz çözüm.
Artan korona salgınıyla beraber Sarıyer Belediyesi aldığı önlemlere bir yenisini daha ekleyerek nikâhları Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nin bahçesinde kıymaya karar verdi. Evlendirme dairesinin önünde hazırlanan alanda düzenlenen nikah törenine çiftlerin anne ve babalarının haricinde az sayıda davetli katıldı. Törene gelenler belirlenen alandan izledikleri nikâhların sonunda çiftleri uzaktan tebrik etti.