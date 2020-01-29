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Korona virüs tahliyesi | 32 vatandaşımız tahliye ediliyor

Dünya, Çin'de ortaya çıkan Korona Virüsü Salgını'na karşı alarmda. İngiliz hava yolu şirketi British Airways, bu ülkeye olan tüm uçuşları durdurdu, Türkiye ise 32 vatandaşını tahliye ediyor.

29 Ocak 2020 Çarşamba 11:35
Korona virüs tahliyesi | 32 vatandaşımız tahliye ediliyor

Korona virüs tahliyesi, İngiltere Çin'e uçuşları durdurdu, 32 vatandaşımız tahliye ediliyor


Korona virüs Çin'de resmi rakamlara göre 132 kişinin ölümüne neden olurken, ABD bu ülkeden ithal ettiği bazı ürünlere düzenleme getiriyor. Çin tekstil ürünleri başta olmak üzere bu ülkede üretim yaptıran Apple gibi şirketler korona virüsüne karşı önlemler alıyor. AB ülkeleri Çin'den tekstil ürünleri ithalatını durdurmayı tartışıyor. Bu arada sosyal medyada hızla yayılan virüsle ilgili yalanlar tüm dünyada paniğe neden oldu. Çin'de ölümcül virüs yüzünden 50 milyon kişinin can verdiği yalanı paniğe neden oluyor.

32 VATANDAŞIMIZA ÖNCE TAHLİYE SONRA KARANTİNA


Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, "Birkaç gün içinde 32 vatandaşımızı aileleriyle birlikte Çin'den tahliye edeceğiz" açıklamasında bulundu. Önen, "Çin'deki 6 bin vatandaşımıza virüs bulaştığı bilgisi yok" dedi. 

ÖLÜ SAYISI 132 

Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, "Resmi rakamlara göre ölü sayısı  132'ye yükseldi. Enfekte kişi sayısı 6 bini geçmiş vaziyette. Bir gün öncesine göre 1.460 civarında artış yaşandı, yayılma hızı çok vahim. Hastalarla temas ettiği gerekçesiyle de yaklaşık 44 bin kişinin müşahede altına tutulduğunu buluyoruz. Şu an Çin'deki bayram vesilesiyle yaklaşık bir hafta içinde 3 milyar seyahat yapılan bir yer burası. Bu sebeplerden dolayı hızlı bir şekilde yayılması söz konusu oldu. Çok hızlı yayılıyor, en son Tibet'te görüldü, böylece tüm eyaletlerinde görülmüş oldu. Bu noktada Türk vatandaşlarımızı ilk günden beri bilgilendiriyoruz ne yapmaları gerektiği hakkında. Farklı ülkelere de yayıldı ama bunun yayılmasını önlem adına Çin'den birçok uçuşların iptal edildiğini görüyoruz, Çin'in kendi içinde de bazı uçuşların iptalin edildiğini biliyoruz. Çin'in içinde iç turizmi engellemek amaçlı otobüs seferlerinin durdurulduğunu söyleyebiliriz.

"SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI"

Hubey eyaleti ve yakın bölgesinde ciddi bir karantina var. Yüksek risk ilan edildi. Bu anlamda Çinli yetkililer maksimum tedbirleri almaya çalışıyor. Hastaneler yoğun, sokağa çıkmak yasaklandı.

Sosyal medya hesaplarında yayınlanan ölü sayısındaki abartı rakamlar doğru değil, halkı paniğe sevk etmemek lazım. Biz ordaki tüm vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Wuhan'da da belli sayıda vatandaşımız var. Onların tahliyesi konusunda da gerek Sağlık Bakanlığı gerek Çin yetkilileriyle irtibat halindeyiz. Resmi anlamda talebimizi ilettik" dedi. 

"WUHAN'DA 32 VATANDAŞIMIZ VAR"

Çin'in genelinde değil sadece Wuhan'dan tahliye yapılacağını açıklayan Önen, "Wuhan'da yaşayan vatandaşlarımız ve diğer dünya vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili bir prosedür başlatıldı. İlk Japonya, vatandaşlarının belli bir kısmını tahliye etti. Biz sadece Wuhan'daki vatandaşlarımızla alakalı bu konuyu konuşuyoruz. Zaten diğer şehirlerden THY ile uçuş yapılabiliyor, bunun önünde bir engel yok. Wuhan'da 32 vatandaşımız var, hepsiyle irtibat halindeyiz, hiçbirinde hastalık yok. Türkiye'ye geldiklerinde belli karantina şartları uygulanacak vatandaşlarımıza. Hem onların hem de Türkiye'nin iyiliği ve sağlığı için. Bu noktada bütün yetkililerle irtibat halindeyiz, en kısa zamanda bunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. 

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