Koronadan can kayıpları yeniden artışa geçti 232 can kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanı Koca'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de son 24 saatte 18.857 kişi koronavirüse yakalanırken 232 kişi hayatını kaybetti.

Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/cUWNAuYkF9 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 23, 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de son 24 saatte 18.857 kişi koronavirüse yakalanırken 232 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında, "Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli" ifadelerini kullandı.

