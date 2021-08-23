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Koronadan can kayıpları yeniden artışa geçti 232 can kaybı

Delta varyantlı koronavirüs salgınında can kayıpları artışı yeniden tırmanışa geçti. Son 24 saatte 232 vatandaşımız hayatını kaybetti.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 21:24
Koronadan can kayıpları yeniden artışa geçti 232 can kaybı

Koronadan can kayıpları yeniden artışa geçti 232 can kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanı Koca'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de son 24 saatte 18.857 kişi koronavirüse yakalanırken 232 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı. 

Sağlık Bakanı Koca'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de son 24 saatte 18.857 kişi koronavirüse yakalanırken 232 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında, "Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli" ifadelerini kullandı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
KoronaDelta Varyantı
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