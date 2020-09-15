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Koronalı hastalar karantinadan kaçtı, ortalık karıştı

Biri Antalya, diğeri ise Kars'ta üç ayrı koronavirüslü vatandaş karantinadan kaçtı. Biri sahilde çocuğuyla kendini yere atarken, diğeri kızıyla hastaneden kaçtıktan sonra yakalandı.

15 Eylül 2020 Salı 16:49
Koronalı hastalar karantinadan kaçtı, ortalık karıştı

Koronalı hastalar karantinadan kaçtı, ortalık karıştı



Antalya'da çocuğuyla birlikte Konyaaltı Sahili'ne gelip, 'hastayım, ölmek istemiyorum' diyen kadın, iddiaya göre bir de etrafa tükürmeye başlayınca ortalık bir anda karıştı. Etrafına şerit çekilip kontrol altına alınan kadının Kovid-19'dan dolayı evde izolasyon kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Kadın ve çocuğu sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kars’ta ise koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir genç kız ve temaslı babası hastaneden kaçtı. Hastaneden kaçan kız ve babası kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Baba ile kızı, vakaların izolasyonda tutulduğu yurda götürüldü.


ETRAFINA TÜKÜRDÜ, EŞYALARINI SAÇTI

Antalya'da ev karantinasını delip Konyaltı Sahili'ne gelen kadın, 'hastayım, ölmek istemiyorum' diye bağırınca ortalık karıştı. Eşyalarını etrafa saçan kadın bir de tükürmeye başlayınca çevresine şerit çekilip kimse yaklaştırılmadı. Sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilen kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

Polisi ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde 10.30 sıralarında meydana geldi. Çocuğuyla birlikte sahile gelen Dilek M. (31),yanındaki bavulda bulunan eşyaları etrafa saçmaya başladı. Bu sırada, "hastayım, ölmek istemiyorum' diye bağıran Dilek B., iddiaya göre sahilde etrafa tükürmeye başladı.

ALAN VE EŞYALAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Sahilde kısa süreli panik oluşurken, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerinde bulunan cankurtaranlar ise maske takmayan kadını diğer tatilcilerden uzak tutmaya çalıştı. Polis, kayıtları incelediğinde, Dilek M.'nin 14 günlük ev izolasyon kaydının olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine polis ve cankurtaran ekipleri, kadının etrafında önlem alıp, tatilcileri alana yaklaştırmadı. İhbarla bölgeye çağrılan bir belediye çalışanı ise kadının bulunduğu alanın etrafını ve eşyalarını dezenfekte etti.

'ÖLMEK İSTEMİYORUM DİYE BAĞIRIYORDU'

Bu sırada yanındaki çocuğuna sarılıp sürekli "Allah’ım yeter artık. İnsanlar ölmesin ne olur" diye bağıran Dilek M.'nin sürekli çakıl taşlarını eline alarak avuçladığı gözlendi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilek M.'yi sakinleştirerek ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tatilcilerden Volkan Yılmaz, "Çocuğu yüzmek için denize bıraktı. Sonra gülmeye başladı. Eşyalarını açtı. Ölmek istemiyorum diye bağırıyordu. Sonra bağırarak ağlamaya başladı. Protesto eder gibi alkış tutuyordu" dedi.


BABA KIZ HASTANEDEN KAÇTI 


Öte yandan Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde Kovid-19 testi pozitif çıkan yaşı küçük kız E.M. ile temaslı babası M.M. sağlık ekibinden kaçtı. Hastane yetkilileri durumu polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu baba ile kızının Digor Durağı mevkiinde olduğu tespit edildi.

BABA İLE KIZI YURDA GÖTÜRÜLDÜ

Edinilen bilgilere göre polis E.M. ve M.M.’yi Digor Durağı mevkide yakalarken, bölgeye 112 ekipleri çağrıldı. Ambulansa alınan baba ile kızı Nuri Paşa Yurdu’na götürüldü.

9 KİŞİ YURTTA İZOLASYONDA TUTULUYOR

Ayrıca karantina tedbirlerini ihlal eden E.M. hakkında gerekli idari yaptırım uygulanarak, adli işlem başlatıldı. Öte yandan Nuri Paşa Yurdu’nda baba kızla birlikte toplam 9 kişinin karantina da bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
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