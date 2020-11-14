Koronalı hastaya bakıcı arayan ilana tepki yağdı





Dünyanın kabusu haline gelen covid-19 salgınında, koronavirüsle ilgili bilmediklerimiz kendini göstermeye başladı. Bursa'da bir sosyal paylaşım sitesinde, Mudanya Devlet Hastanesi pandemi servisinde tedavi gören erkek koronavirüs hastası için refakatçi ilanı paylaşıldı. Paylaşımın altına gelen yanıtlar ise tepki çekti.

Türkiye’de son günlerde koronavirüs (Covid-19) vakalarının yeniden günlük 2 bin 500’lü rakamlara çıkmasıyla birlikte bazı büyükşehirlerde 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta yer alan bir kadın grup sayfasında paylaşılan "Covid-19 hastasına refakatçi aranıyor" ilanı tepki çekti. Dahası paylaşımın altına yapılan yorumlar 'bu kadarı da olmaz' dedirtti.

Bir kadın sosyal medya kullanıcısı tarafından grup sayfasında, “Mudanya Devlet Hastanesinde Covid-19 servisinde yatan erkek hastaya refakatçi arıyoruz, yardımcı olmak ister misiniz?” diye paylaşım yapıldı.

Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, bazı kullanıcılar ilana tepki gösterirken, bazılarının ise “ücrette anlaşabilirsek ben kalabilirim” yazması dikkatleri çekti.

COVİD-19 HASTASI İÇİN REFAKATÇİ KABUL EDİLİYOR MU?

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 hastalarının tedavisinde ilk basamağın, hastanın sağlıklı bireylerden izole edilmesi olarak tanımlamıştı.

İnternette yer alan çok sayıda “Covid-19 hastasına refakatçi” ilanları akıllara Covid-19 hastalarının yanına refakatçı alınıyor mu? sorusunu getirdi.