Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Koronalı hastaya bakıcı arayan ilana tepki yağdı

Koronavirüslü hastalara refakatçi kabul ediliyor mu? Bu konudaki bilgisizlik sosyal medyada verilen bir ilanla ortaya çıktı. İlana ise tepki yağdı

14 Kasım 2020 Cumartesi 14:05
Koronalı hastaya bakıcı arayan ilana tepki yağdı

Koronalı hastaya bakıcı arayan ilana tepki yağdı



Dünyanın kabusu haline gelen covid-19 salgınında, koronavirüsle ilgili bilmediklerimiz kendini göstermeye başladı. Bursa'da bir sosyal paylaşım sitesinde, Mudanya Devlet Hastanesi pandemi servisinde tedavi gören erkek koronavirüs hastası için refakatçi ilanı paylaşıldı. Paylaşımın altına gelen yanıtlar ise tepki çekti.

Türkiye’de son günlerde koronavirüs (Covid-19)  vakalarının yeniden günlük 2 bin 500’lü rakamlara çıkmasıyla birlikte bazı büyükşehirlerde 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta yer alan bir kadın grup sayfasında paylaşılan "Covid-19 hastasına refakatçi aranıyor" ilanı tepki çekti. Dahası paylaşımın altına yapılan yorumlar 'bu kadarı da olmaz' dedirtti.

Bir kadın sosyal medya kullanıcısı tarafından grup sayfasında, “Mudanya Devlet Hastanesinde Covid-19 servisinde yatan erkek hastaya refakatçi arıyoruz, yardımcı olmak ister misiniz?” diye paylaşım yapıldı.

Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, bazı kullanıcılar ilana tepki gösterirken, bazılarının ise “ücrette anlaşabilirsek ben kalabilirim” yazması dikkatleri çekti.

COVİD-19 HASTASI İÇİN REFAKATÇİ KABUL EDİLİYOR MU?

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 hastalarının tedavisinde ilk basamağın, hastanın sağlıklı bireylerden izole edilmesi olarak tanımlamıştı.

İnternette yer alan çok sayıda “Covid-19 hastasına refakatçi” ilanları akıllara Covid-19 hastalarının yanına refakatçı alınıyor mu? sorusunu getirdi.

Koronovaris'ten kayıplarımız artıyor, bir günde 93 vefat
Koronovaris'ten kayıplarımız artıyor, bir günde 93 vefat
12 kasım sayıları | Koronavirüs 24 saatte 88 can aldı
12 kasım sayıları | Koronavirüs 24 saatte 88 can aldı
Otomobil Sporlarında Şampiyona ve Kupalar Başlıyor
Otomobil Sporlarında Şampiyona ve Kupalar Başlıyor
Koronavirüs aşısı fiyatı açıklandı | ABD'de 19.5 dolar
Koronavirüs aşısı fiyatı açıklandı | ABD'de 19.5 dolar
Kısıtlamalar başlıyor, 65 yaş üstü için düzenleme
Kısıtlamalar başlıyor, 65 yaş üstü için düzenleme
Türkiye koronavirüs aşısına hazır mı?
Türkiye koronavirüs aşısına hazır mı?
Koronavirüs 8 Kasım | 84 vatandaş vefat etti
Koronavirüs 8 Kasım | 84 vatandaş vefat etti
Soğuk algınlığı koronavirüsü etkisiz hale getiriyor 
Soğuk algınlığı koronavirüsü etkisiz hale getiriyor 
Anahtar Kelimeler:
KoronaRefakat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'un deprem gerçeği bilinenden daha vahim
İstanbul'un deprem gerçeği bilinenden daha vahim
Çocuk istismarcısı şeyh | Trump, Biden ve FETÖ kumpas kurdu
Çocuk istismarcısı şeyh | Trump, Biden ve FETÖ kumpas kurdu
Koronovaris'ten kayıplarımız artıyor, bir günde 93 vefat
Koronovaris'ten kayıplarımız artıyor, bir günde 93 vefat
12 kasım sayıları | Koronavirüs 24 saatte 88 can aldı
12 kasım sayıları | Koronavirüs 24 saatte 88 can aldı
Kısıtlamalar başlıyor, 65 yaş üstü için düzenleme
Kısıtlamalar başlıyor, 65 yaş üstü için düzenleme
Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Ermenistan teslim oldu | Türk askeri Karabağ'a gidiyor
Ermenistan teslim oldu | Türk askeri Karabağ'a gidiyor
İzmir depremi Türkiye’yi uyardı
İzmir depremi Türkiye’yi uyardı
İzmir'in zeytin ormanlarına jeotermal tehdidi
İzmir'in zeytin ormanlarına jeotermal tehdidi
Koronavirüs 8 Kasım | 84 vatandaş vefat etti
Koronavirüs 8 Kasım | 84 vatandaş vefat etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim