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Koronavirüs 1 Mayıs raporu | Test sayısı düşüyor, ölümler artıyor

Koronavirüsle mücadelede Türkiye evlere kapanırken 1 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı. Test sayılarındaki düşüş devam ediyor..

01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:57
Koronavirüs 1 Mayıs raporu | Test sayısı düşüyor, ölümler artıyor

Koronavirüs 1 Mayıs raporu | Test sayısı düşüyor, ölümler artıyor


Koronavirüs salgınında son günlerde test sayılarının azalması vatandaşların dikkatini çekiyor. Kapanma nedeniyle test yaptıranların sayısında meydana gelen düşmenin, ölüm oranlarıyla orantısı farkı ortaya koyuyor.

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakanlığın açıkladığı 1 Mayıs 2021 koronavirüs verilerine göre son 24 saatte, 373 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, 28 bin 817 kişide de koronavirüs vakası tespit edildi.

Güncel koronavirüs tablosundaki göre test sayısındaki düşüş devam ederken, hayatını kaybeden vatandaşların sayısının hala 300 dolaylarında seyretmesi dikkat çekti.

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Son Güncelleme: 01.05.2021 19:59
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