Koronavirüs 1 milyon kişiye bulaştı | Ölü sayısı 52 bini geçti





Koronavirüs kabusu dünyanın karabasanı haline geldi. BM ve NATO covid-19 için peşpeşe tüm dünya uluslarının daha geniş çaplı iş birliğine gitmesi için acil çağrılar yaparken ölü sayısı 52 bini, virüsün enfekte olduğu kişi sayısı ise 1 milyonu geçti. Ocak ayından günümüze kadar 197 ülkede görülen virüs yüzünden en büyük can kaybı İtalya'da yaşandı.

Ülkelere göre can kaybı

İtalya 13,815

İspanya 10,096

ABD 5,768

Fransa 5,387

Çin 3.318

İran 3,160

İngiltere 2,920

Hollanda 1,339

Almanya 1,099

Belçika 1.011

İsviçre 536

Türkiye 356

TÜRKİYE'DE SON DURUM NEDİR?

Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde kritik aşamaya girildi. Halen salgının önlenmesi için atılan adımlardan umutlu olduğunu söyleyen uzmanlar, pandemi dayanışmasının toplumsal mutabakatla sağlanacağını ancak bireysel duyarsızlığın riskleri artırdığına işaret ediyor.

Covid-19 salgınında bugün 79 vatandaşımız can verdi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 356'ya ulaşırken, toplam vakıa sayısı 18.135'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs sebebiyle 79 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 356'ya ulaşırken, toplam vaka sayısı 18.135'e yükseldi



TEST SAYISI DÜNE GÖRE 4 BİN ARTTI

Bakan Koca'nın açıklamalarına göre test sayısı düne göre 4.000’in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82’sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici.

Twitter Covid-19 Araştırması’nı başlattı

Türkiye dahil olmak üzere, Twitter dünya çapındaki resmi ulusal sağlık kurumlarıyla birlikte çalışarak Covid-19 hakkındaki günlük konuşmaları korumak üzere bir dizi önlem aldı.

Twitter, Covid-19 hakkında bilgi almak için Twitter'a girdiğinizde, öncelikle güvenilir ve yetkili bilgilere erişmenizi sağlamak için özel bir araştırma başlattı. Bu doğrultuda dünya çapındaki resmi ulusal sağlık kurumlarıyla birlikte çalışan Twitter, yaygın yazım hataları da dahil olmak üzere anahtar kelimelerin araştırmayı oluşturduğundan emin olmak için konuşmaları sürekli olarak gözlemliyor.

Araştırma küresel olarak pek çok bölgede yer alıyor ve şu anda Türkiye’de başlamış durumda.

Twitter ayrıca Etkinlikler özelliğinin Covid-19 hakkında güvenilir bilgiler içermesini ve bu özelliğin Türkiye'deki herkes için zaman çizelgesinin en üstünde kullanılabilir olmasını sağlamaya devam ediyor.

Açıklama şu şekilde:

Günlük konuşmaların güvenliğini sağlamak

Twitter’ın hızı ve sınırsız yapısı, kelimenin yayılması ve insanların dünya çapındaki uzman kaynaklardan son bilgilere erişimini sağlamak adına görülmemiş bir fırsat sunuyor.

Bu görevi desteklemek için global kurulumuz bu kritik zamanda, platformu manipüle edecek ve hizmetimizi kötüye kullanacak teşebbüslere karşı sıfır-tolerans yaklaşımını koruyor. Mevcut durumda, bu konularda kayda değer platform manipülasyon teşebbüsleri görmüyoruz. Bununla birlikte, trendler, arama ve hizmetin diğer yaygın alanlarının kötü davranışlara karşı korunmasını sağlamak adına proaktif özelliklerimize büyük bir ölçüde yatırım yapmış durumdayız. Aynı zamanda bu alanlarda işimizi geliştirmek adına hükümetlerden ve akademisyenlerden yapıcı ve açık bilgi paylaşımını bekliyoruz- bu işte beraberiz.

#AdsForGood Desteği ve ek güvenlikler

Uygunsuz reklamları hedef almak adına Covid-19’in ortaya çıkışını fırsatçı bir şekilde kullanan reklamcılardan gelecek olan herhangi bir girişimi durduracağız. Halkı bilgilendirmek isteyen devlet kuruluşlarının Covid-19 ile ilgili reklamlarının tanıtımını yapmalarına izin verilecek.

Ek olarak, verileri doğrulamak için kampanyalar oluşturabilmelerini sağlamak ve en geniş kitlelere yaygın sağlık bilgisi verebilmeleri için, Ads for Good kredilerini kâr amacı gütmeyen kuruluşlara vakfediyoruz. Örneğin, Uluslararası Veri Doğrulama Ağı’nın bir parçası olarak (IFCN/@factchecknet), dezenformasyonun etkisini veri doğrulaması ve veriye dayalı gazetecilik teknikleri yoluyla azaltmaya yoğunlaşan İspanyol kuruluşu @maldita_es’i ve @malditobulo’yu destekledik. Asya’da, Twitter’ı dünya çapında #CoronavirusFacts aracılığıyla IFCN veri doğrulayanlar ile bağlantı kurmak için kullanan Tayvan Veri Doğrulama Merkezi ile iş birliği yaptık. Güvenilir bilgi bulmak ve Çince söylentilerin gerçek dışılığını ortaya koymak için gerçek zamanlı olarak çalışıyorlar.

İş birliklerimizi ilerletmek

Global Toplum Politika ekibimiz, zararı azaltmak için Twitter’ın gücünü kullandıklarından ötürü hesapla ilgili sorunları giderebilmeleri, uzmanlarının onaylanmış hesaba geçiş yapmaları, stratejik tavsiye arayabilmeleri için Dünya Sağlık Örgütü, birçok global hükümet ve halk sağlık kuruluşları ve dünya çapında yetkililerin de dahil olduğu ilgili üçüncü kişiler ile iletişim kanalları oluşturdu. Aynı endüstridekilerle yakın ilişkideyiz ve ilgili tüm görevler arası toplantılara katılacağız. Açık olan tek servis olarak, verilerimiz her gün araştırmada kullanılıyor ve araştırmacılarımızın alanı halka açık. Covid-19 hakkındaki araştırmayı desteklemek adına Twitter’ın datasının kullanılmasına yönelik başvuruları bekliyoruz. Aynı zamanda, data ürünlerimizin toplum sağlık acil durumlarının akademik ve sivil toplum kuruluşu anlayışını nasıl artırabileceğini değerlendirmek adına daha çok #DataForGood keşfedeceğiz.

Dünya çapında insani müdahale ve yardım girişimlerini desteklemek için çalışanlarımızın bağışlarıyla şirketimizde bir Covid-19 kampanya sayfası oluşturduk. Herhangi bir Twitter çalışanı ilgili kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağışta bulunabilir.