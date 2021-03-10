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Koronavirüs 1 yıldır aramızda | Salgın artış hızı önlenemiyor

Şimdiye kadar 34.5 milyon test yapıldı. Maske krizi, solunum cihazı ve yoğun bakım krizlerini aştık, ama sorun hala büyük. 

10 Mart 2021 Çarşamba 23:48
Koronavirüs 1 yıldır aramızda | Salgın artış hızı önlenemiyor

Koronavirüs 1 yıldır aramızda | Salgın artış hızı önlenemiyor


Türkiye'de ilk kez 11 Mart 2020 tarihinde görülen koronavirüs bir yılda 29 bin 227 canımızı aramızdan çekip aldı. Şimdiye kadar 34.5 milyon test yapıldı. Maske krizi, solunum cihazı ve yoğun bakım krizlerini aştık, ama sorun hala büyük. 

Türkiye'de geçtiğimiz yıl 11 Mart tarihinde görülen koronavirüs vakasının ardından salgının boyutları korkunz rakamlara ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Gecenin bu saatinde açıklamamın bir sebebi var" diyerek duyurmuştu. O günden bu güne can kayıpları 29 bini aştı. Vaka sayısı ise 10 Mart 2021 tarihi itibariyle 2.807.387'yi buldu.

Sağlık Bakanlığı 10 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de bir günde 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 130 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1309 oldu, 9 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 649 bin 862'ye yükseldi.

9 MART 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 9 Mart 2021 koronavirüs tablosunda Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 828 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 755 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1289 oldu, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 640 bin 669'a yükseldi.

12 MART 2020'DE KISITLAMALAR BAŞLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart’ta Türkiye’de ilk kez bir koronavirüs vakası görüldüğünü kamuoyuyla paylaşmasının ardından 12 Mart tarihinden itibaren Türkiye’de ilk kısıtlama kararları devreye girdi. Kademeli olarak  gerçekleştirilen kısıtlamalar zamanla genişletildi.

ÇİN'DEN ALINAN İLK PARTİ HIZLI TANI KİTLERİ 23 MART'TA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Çin'den temin edilen 2 milyon adet 15 dakikada corona virüs tespiti yapan hızlı tanı kitinin ilk partisi Turkish Cargo'ya ait kargo uçağıyla sabaha karşı Türkiye'ye getirilmişti. Kitlerin alımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girdiği öğrenilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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