Koronavirüs 10 Haziran raporu | Vaka sayıları artıyor

Koronavirüs salgınında bugünün yeni vaka sayısı 1467

Türkiye covid-19 salgınına karşı mücadelesinde yeni normale dönerken sürü bağışıklığı uygulaması koronavirüsü bulaşanların sayısını artırıyor. Sağlık Bakanı Koca koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugünün yeni vaka sayısının 1467 olduğunu 17 hastanın ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 181 bin 298, can kaybı 4 bin 842 oldu.

Son 24 saatte 1015 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 153 bin 379 oldu. Ankara, Samsun, Diyarbakır, Konya ve Şanlıurfa gibi illerde durumun kritik bir hal aldığı ileri sürülüyor.

''TEDBİRLERLE GÜÇLÜYÜZ''

ASKER UĞURLAMASINDA KORONAVİRÜS ŞOKU

Sağlık Bakanı Koca yaptığı paylaşımda, ''Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000’in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz.'' ifadelerini kullandı.

zmir'den, Karakeçili ilçesine bir yakınının asker uğurlaması için gelen bir kişinin rahatsızlanması üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Edinilen bilgilere göre, bunun üzerine çalışma başlatan sağlık ekipleri, bu kişinin temasta bulunduğu ve asker uğurlamasında bulunanları tespit etti. Yapılan çalışma kapsamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Zafer Mahallesi Şehit Alpaslan Yazıcı Caddesi üzerinde bulunan 14 evde, ikinci bir değerlendirmeye kadar tedbir amacıyla karantina uygulamasını kararlaştırdı.

Karar üzerine ilçenin giriş- çıkışlarını kontrol altına alan ekipler, sokak boyu da güvenlik şeridi çekti. Karantinadaki vatandaşların kontrolleri, sağlık personeli tarafından sağlanacak. Ailelerin ihtiyaçlarının ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.