Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Koronavirüs 10 Haziran raporu | Vaka sayıları artıyor

Koronavirüsle mücadelede alınan tüm önlemlere rağmen vakıa sayıları bazı illerde tavan yaparken, resmi rakamlara göre bugün 17 vatandaşımız hayatını kaybetti.

16 Haziran 2020 Salı 20:31
Koronavirüs 10 Haziran raporu | Vaka sayıları artıyor

Koronavirüs salgınında bugünün yeni vaka sayısı 1467

Türkiye covid-19 salgınına karşı mücadelesinde yeni normale dönerken sürü bağışıklığı uygulaması koronavirüsü bulaşanların sayısını artırıyor. Sağlık Bakanı Koca koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugünün yeni vaka sayısının 1467 olduğunu 17 hastanın ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 181 bin 298, can kaybı 4 bin 842 oldu.

Son 24 saatte 1015 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 153 bin 379 oldu. Ankara, Samsun, Diyarbakır, Konya ve Şanlıurfa gibi illerde durumun kritik bir hal aldığı ileri sürülüyor.

''TEDBİRLERLE GÜÇLÜYÜZ''

Sağlık Bakanı Koca yaptığı paylaşımda, ''Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000’in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz.'' ifadelerini kullandı.

ASKER UĞURLAMASINDA KORONAVİRÜS ŞOKU

zmir'den, Karakeçili ilçesine bir yakınının asker uğurlaması için gelen bir kişinin rahatsızlanması üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Edinilen bilgilere göre, bunun üzerine çalışma başlatan sağlık ekipleri, bu kişinin temasta bulunduğu ve asker uğurlamasında bulunanları tespit etti. Yapılan çalışma kapsamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Zafer Mahallesi Şehit Alpaslan Yazıcı Caddesi üzerinde bulunan 14 evde, ikinci bir değerlendirmeye kadar tedbir amacıyla karantina uygulamasını kararlaştırdı.

Karar üzerine ilçenin giriş- çıkışlarını kontrol altına alan ekipler, sokak boyu da güvenlik şeridi çekti. Karantinadaki vatandaşların kontrolleri, sağlık personeli tarafından sağlanacak. Ailelerin ihtiyaçlarının ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Son Güncelleme: 16.06.2020 20:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maske takma zorunlu mu? | Hangi illerde maske takma zorunlu
Maske takma zorunlu mu? | Hangi illerde maske takma zorunlu
Çölleşme 1,5 milyar insanın hayatını doğrudan etkiliyor
Çölleşme 1,5 milyar insanın hayatını doğrudan etkiliyor
Bingöl depremi sonrası Kandilli’den uyarı | Artçılar devam edecek
Bingöl depremi sonrası Kandilli’den uyarı | Artçılar devam edecek
Bingöl'de deprem | Karlıova 5.8 ile sallandı
Bingöl'de deprem | Karlıova 5.8 ile sallandı
Başak Demirtaş'a çirkin saldırıya tepkiler yükseliyor
Başak Demirtaş'a çirkin saldırıya tepkiler yükseliyor
Konya'da koronvirüs kabusu korkutuyor | Tüm hastaneler pandemiye ayrıldı
Konya'da koronvirüs kabusu korkutuyor | Tüm hastaneler pandemiye ayrıldı
İstanbul plajları | İBB plaj sezonunu 15 Haziran'da açılyor 
İstanbul plajları | İBB plaj sezonunu 15 Haziran'da açılyor 
Koronavirüs 12 haziran raporu | 15 can kaybımız var
Koronavirüs 12 haziran raporu | 15 can kaybımız var
Şükrü Genç'in acı kaybı | Kıymet Genç son yolculuğuna uğurlandı
Şükrü Genç'in acı kaybı | Kıymet Genç son yolculuğuna uğurlandı
Sivas'ta ırmakta kaybolan 3 çocuktan acı haber
Sivas'ta ırmakta kaybolan 3 çocuktan acı haber

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim