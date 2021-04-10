Koronavirüs 10 Nisan raporu | 248 vatandaşımız vefat etti





Türkiye hafta sonu yeniden salgın nedeniyle evlerine kapanırken Sağlık Bakanlığı 10 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Bir günde 248 can kaybı, 52 bin 676 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 735 Kovid-19 testi yapıldı, 52 bin 676 kişinin testi pozitif çıktı,

248 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 739 oldu, 32 bin 539 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 301 bin 217'ye yükseldi.

OKULLAR KAPANACAK MI? BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada salgınla ilgili en çok merak edilen konuya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk cevap verdi. CNN Türk'te "Okullar kapanacak mı?" sorusuna açıklık getirerek "Yerinde karar dönemi başladı. Bu bizim geçen sene mart ayında ortaya koyduğumuz 4 senaryodan dördüncüsüydü. Valilikler il hıfzıssıhha kurulları ileri ile ilgili kararları alıyorlar. İlkokul seviyesinde yüzde 80’in biraz üstünde bir katılımımız sözkonusu. Okul öncesinde biraz daha az yüzde 64 civarında ortaokullarında katılım oranı yüzde 76, liselerde de o civarda bir katılım olduğunu biliyoruz. Bazı iller sınıf kademelerin kapatıyor. O yüzdende bu hafta bu işin farklılaşacağını düşünüyoruz. Açık olan okullardaki katılım oranı nedir gibi verileri paylaşacağız. Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi sınıflar düzeyler açılmalı kapanmalı gibi bir takım öngörülerimiz var. 8-12. sınıflar gibi sınıfların sınav dönemi nedeniyle fırsat eşitliğini sağlamak gibi bazı ilkesel tutumlarımız var. Ama ilin durumu neyi gerektirirse o ilde ihtiyaç duyduğunda valilik gözetiminde kararlar alınıyor. Bizde burada yerinde karar kavramı çerçevesinde hangi illerde ne oluyoru takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

O İLDE KIRMIZI ALARM

Erzurum Valisi Okay Memiş, koronavirüs vaka artışlarının kentte ciddi boyutlara ulaştığını ve çok acil bir tedbir planı uygulayacaklarını belirtti.

Vali Okay Memiş, kentte artan Kovid-19 vakalarının ardından denetimlerin sıkılaştırılacağını ve ramazan ayında sayının aşağı çekilmesi için gerekenin yapılacağını söyledi.

Bugüne kadar yapılan sıkı tedbirlerin yanı sıra ekstra önlemlerin alınacağını ifade eden Memiş, "Esnafımızı, vatandaşımızı korumak için daha çok alanda olacağız. Bizzat benim başkanlığımda, onları korumak için bizi bağışlasınlar tedbirleri sıkılaştıracağız." dedi.

Memiş, ramazan ayını kovid-19 ile mücadelede fırsata çevireceklerini belirterek, kentte teravih namazlarının evde kılınacağını hatırlattı.

Kentte vaka artışlarının devam ettiğini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Vaka artışları ciddi boyutta. Çok acil bir plan uygulayacağız. Şehir Hastanesi alarm vermeye başladı. 1500 yatak kapasiteli hastanenin neredeyse tamamına yakını dolmaya başladı. Mutlaka vatandaşlarımız kurallara ve tedbirlere dikkat etsin. Bizi alanda daha çok görecekler. Polisimiz, jandarmamız, sağlık ekiplerimiz, belediye personelimiz, muhtarlarımız başta olmak üzere bütün paydaşlarımızla daha sıkı tedbirler uygulayacağız."

Çay ocakları, lokantalar veya kafeteryalar da ramazan ayında yüzde 50 kuralının uygulaması durumunda zaten başarılı olunacağını dile getiren Memiş, "Ve denetlemeye gerek kalmayacağız. Elbette denetimler sağlanacak fakat önce halkımız kurallara uysun. Yapılacak denetimlerle önce vaka artışlarını durduracağız sonra geriye doğru sayıyı azaltacağız. Bütün paydaşlarımızla bunu başaracağız." diye konuştu.

İKİZLER AYNI HAYATINI KAYBETTİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde ikiz kardeşler Ayşe Demirel ve Şeyda Berber (58), aynı gün koronavirüsten hayatını kaybetti.

Antalya Alanya'da yaşayan ikiz kardeşler Ayşe Demirel ve Şeyda Berber, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Aynı hastanede tedavi gören kardeşler, durumları ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Kardeşlerden 2 erkek çocuk annesi Ayşe Demirel dün saat 16.00 sıralarında, 2 kız çocuk annesi Şeyda Berber ise 22.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Şeyda Berber'in koronavirüsün yanı sıra kanser tedavisi gördüğü belirtildi.

İkiz kız kardeşlerin aynı gün ölümü sevenleri ve yakınlarını üzüntüye boğdu.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Antalya'nın Alanya ilçesinde koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede aynı gün 6 saat arayla yaşamını yitiren ikiz kardeşler Ayşe Demirel ve Şeyda Berber için Emine Özmüftüoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece yakın akrabalarının alındığı cenaze töreninde, sosyal mesafe ve maske kuralına özen gösterildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına götürülen Ayşe Demirel ve Şeyda Berber'in cenazeleri, özel kıyafetli görevliler tarafından araçtan indirildikten sonra yine görevliler tarafından toprağa verildi. Öte yandan, Şeyda Berber'in bir çocuğunun da koronavirüs tedavisi gördüğü ve bu nedenle cenazeye gelemediği öğrenildi.