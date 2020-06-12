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Koronavirüs 12 haziran raporu | 15 can kaybımız var

Türkiye'de son 24 saatte 1195 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 175 bin 218, can kaybı 4 bin 778 oldu.

12 Haziran 2020 Cuma 21:55
Koronavirüs 12 haziran raporu | 15 can kaybımız var

Koronavirüs 12 haziran raporu | 15 can kaybımız var



Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 artarak 4 bin 778'e yükseldi. Yeni vaka sayısı 1195 olarak açıklandı. Koca, "Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım" 

Son 24 saatte, 1242 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 149 bin 102 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 1195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor." dedi.

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